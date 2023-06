Sumar no presentará la coalición con Podemos a última hora: "Este país nos está esperando"

Europa Press via Getty Images

Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que no esperará a última hora para registrar las diferentes coaliciones con las que se presentará a las elecciones generales del 23 de julio. Según fuentes de la formación a El HuffPost, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo no quiere que Podemos alargue la negociación hasta cerca de la medianoche, cuando expira el plazo legal para presentar las alianzas electorales para el 23-J. "No aceptaremos que Podemos nos lleve al escenario de Andalucía. La coalición se registrará esta tarde. Este país nos está esperando", señalan.

Con la mención a Andalucía, el equipo de Sumar hace referencia a cuando Podemos presentó fuera de plazo su coalición con el resto de fuerzas de izquierdas en "Por Andalucía" para ir de forma conjunta a las elecciones en dicha región el pasado mes de junio.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha garantizado este viernes que Podemos concurrirá con Sumar a las elecciones generales, aunque ha criticado que no se les esté otorgando la representación adecuada en la configuración de las listas y que se haya vetado la presencia en ellas de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Al respecto, desde Sumar señalan que "la presencia y la representación de Podemos está ampliamente garantizada, como no podía ser de otra forma" con la propuesta que hay actualmente sobre la mesa.