Tamames, el candidato a la moción de censura de Vox que no sabe nada sobre Vox: "¿Cómo se llama el partido?"

Candidato por accidente. El exdirigente del PCE Ramón Tamames parece desconocer las tesis políticas que defiende Vox, el partido que le ha propuesto para liderar la moción de censura contra Pedro Sánchez que, presumiblemente, tendrá lugar a finales de marzo o primeros de abril en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en el diario "El País", Tamames se manifiesta en contra de algunas de las posturas más radicales del partido, como la ilegalización de los partidos independentistas, la negación del cambio climático o la petición de enviar buques de la Armada para frenar a las pateras que intentan llegar a las costas españolas. El resumen de la entrevista es claro: "Yo no sabía", "Yo desconocía", "Le diré a Abascal que..." Incluso, en un momento dado, Tamames se olvida del nombre de la formación que le ha postulado: "A mí no me hagas la crítica del partido, ¿cómo se llama?, Vox, porque me lo conozco y sé que tiene extremosidades, como otro. Yo no estoy aquí para defender a Vox, es el único partido que me ha propuesto".

Por su parte, fuentes de Vox reconocen que Tamames no comparte todo su ideario político. "Da igual lo que piense. Lo que va a decir es que este gobierno es un desastre, que hay que disolver Cortes y convocar elecciones", aseguran. Sin embargo, no se plantean "ni de broma" dar marcha atrás con la elección de Tamames para esta moción de censura.

A continuación, repasamos algunas de las divergencias entre la opinión de Vox y la de Tamames sobre cuestiones esenciales:

Ilegalización de los partidos independentistas

- ¿Por qué se van a ilegalizar? Lo que tienen que respetar es el Parlamento. ¿Qué predican la independencia? Ellos sabrán por qué predican una cosa imposible.

Cambio climático

- El 80% de los afiliados de Vox está a favor de luchar contra el cambio climático. (Sus dirigentes) no se han enterado todavía. Yo trataré de que se enteren también, en la moción de censura.

Pedro Sánchez, ¿un criminal?

- No lo parece, no. (...) Yo no voy a impartir una clase de dialéctica y buen hablar, me parece pretencioso.

Buques de la Armada para frenar pateras

- Me parece que la Armada tiene funciones que no consisten en perseguir pateras y, si se las encuentran, las tendrán que sacar a flote. Se lo diré a Abascal: "Mira, Santiago, creo que deberíais retirar las palabras sobre la Armada..."

Veto a medios de comunicación

- Recomendaré que dejen de prohibirlos