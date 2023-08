Un fundador de Vox no se muerde la lengua al hablar del futuro del partido: "Mucho cuidado"

Europa Press via Getty Images

Vox vive una de sus horas más bajas. El partido presidido por Santiago Abascal, que perdió 19 escaños y más de 600.000 votos en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, sufrió este martes el revés del abandono de Iván Espinosa de los Monteros, fundador del partido y hasta ahora portavoz del grupo parlamentario. Aunque el dirigente aludió a "motivos personales", su distanciamiento con Abascal y la purga de diversos perfiles de corte liberal dentro del partido han favorecido su salida.

La crisis interna en Vox es innegable. Por si fuera poco, este jueves, el reemplazo de Espinosa de los Monteros en el Congreso, el reputado médico Juan Luis Steegmann, ha comunicado que no recogerá el acta de diputado. Su puesto pasará ahora a la polémica Carla Toscano, que iba de número 7 en la lista de Vox por Madrid.

Espinosa de los Monteros era uno de los pocos miembros fundadores que quedan en Vox. Alejo Vidal Quadras, otro de los hombres que participó en el nacimiento de la formación allá por 2013, ha advertido en una entrevista del futuro incierto que se cierne sobre Vox si no se detiene esta hemorragia. "Vox tiene que ir con mucho cuidado. Así empezó Ciudadanos con el declive. Esta percepción de que VOX es un espacio del que la gente se va, es una imagen muy negativa. Deberían procurar corregirlo", ha señalado en una entrevista en El Plural.

Vidal Quadras admite que la salida de Espinosa de los Monteros "es una pérdida sensible para Vox" y lamento que el partido se haya convertido "en una formación cesarista" con "una cúpula reducida" que "controla férreamente el partido".

Pese a sus críticas, el fundador de Vox explica que mantiene un trato correcto con aquellos que hoy dirigen el partido. "Si ellos hacen algún acto y tienen la amabilidad de invitarme, pues yo voy. Mi relación con ellos es una relación correcta y educada. Ahora, si usted me pregunta si me piden opinión, pues no", zanja.

Los fundadores de Vox, registrado como partido político el 17 de diciembre de 2013, fueron Santiago Abascal, Alejo Vidal-Quadras, José Luis González Quirós, Ignacio Camuñas, José Antonio Ortega Lara, Ana Velasco, María Jesús Prieto-Laffargue, Iván Espinosa de los Monteros, Enrique Álvarez López y Cristina Seguí.