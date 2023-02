El politólogo Alán Barroso retrata en dos minutos a Vox por su "última barbaridad"

El politólogo Alán Barroso ha compartido en sus redes sociales un contundente vídeo dirigido a la formación política Vox después la última "barbaridad" del partido de Santiago Abascal.

Barroso se ha hecho eco de las polémicas declaraciones de la diputada de Vox en el Congreso María de la Cabeza Ruiz Solás, que mostró su preocupación por el "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales en España en los últimos años y culpó de ello al Gobierno de Pedro Sánchez por "adoctrinar a los menores".

"Sí, lo has oído bien", ha espetado el experto al escuchar a la diputada de extrema derecha. "Hablan de ello como si fuese una pandemia, una enfermedad o una apocalipsis zombi a lo The Walking Dead y no simplemente personas pudiendo ser lo que son sin que nadie les humille por ello", ha comentado.

Ha apostillado Barroso que luego Vox dirá que no son un partido homófobo y que el PP "defenderá gobernar con ellos" pero que "hace tiempo que les conocemos". Después, el politólogo ha hecho un repaso por algunas declaraciones de miembros de Vox como Santiago Abascal hablando de cuestiones LGTBI.

"El matrimonio ha sido históricamente una institución que une a un hombre y a una mujer. Ahora quieren llamarlo también a la unión de dos varones o de dos mujeres y nosotros pensamos que eso no es un matrimonio", afirmó en Espejo Público Abascal.

Un concejal de Vox en Madrid llamando "enfermos" a las personas LGTBI, otro de Vox de Huesca dijo que era partidario "de quitar la bandera de los gais y las lesbianas del casino de Huesca" y hasta miembros del partido hablando de que el Orgullo "impregna el centro e la ciudad de un hedor insalubre e insoportable".

Para terminar ha afirmado: "¿Hacen falta más ejemplos o queda claro? El problema no es que aumenten los casos de homosexualidad el problema es que esta gente siga viviendo en las cavernas y nos quiera meter al resto también".