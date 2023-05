Vox usa por error una foto de Mariló Montero en lugar de la de su candidata en Épila (Zaragoza): "Es que se parece"

Vox ha usado por error para un cartel electoral en Épila (Zaragoza) la imagen de la presentadora Mariló Montero en lugar de una foto de su candidata Elena Ariño López, sexta en la lista que la formación presenta de cara a las municipales de este 28-M en este pueblo aragonés de casi 5.000 habitantes.

Según informa Eldiario.es, el partido ha admitido el fallo y lo achaca a un "problema de imprenta". “Algo pasó con el cartel. Ya los hemos retirado. Es que la candidata se parece”, ha explicado al citado medio el cabeza de lista, Ignacio López Giménez, después de que el error comenzara a viralizarse en redes sociales.

Para estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Vox presenta candidatos en 1.936 municipios de España. Son, en total, casi 1.200 ayuntamientos más que en 2019, cuando la formación de Abascal acababa de lograr representación en el Congreso tras las generales de abril. Según los datos difundidos por el partido, dicho crecimiento les va a permitir llegar al 82% del censo en estos nuevos comicios.

Este imparable crecimiento ha tenido consecuencias más allá de la anécdota de la foto equivocada de Mariló Montero en Épila. La semana pasada, el candidato de Vox a la Alcaldía de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), José Antonio Cáceres Luis, aseguró que a pesar de encabezar la candidatura de la formación en este municipio se oponía a la ideología del partido e, incluso, desvelaba que no se iba a votar a sí mismo. De esta manera, Cáceres Luis denunciaba que Vox había nutrido sus listas en zonas rurales con candidatos que no son de los propios municipios en los que se presentan o que no tienen un recorrido político significativo.

Épila es uno de esos pueblos en los que Vox se presenta por primera vez. En 2019, el PSOE logró la mayoría absoluta en la alcaldía con seis concejales frente a los tres del PP y los dos de Ciudadanos.