A vueltas con la foto de Feijóo con Dorado: la historia detrás del yate y el contrabandista

Las fotografías que más lamenta haberse hecho Feijóo. Diez años después de que El País publicase las instantáneas del hoy presidente del PP con el contrabandista Marcial Dorado a bordo de una embarcación, el PSOE sigue valiéndose de esta historia para atacar al líder de la oposición en un momento de máxima erosión en el gobierno por las divergencias claras entre los socialistas y sus socios de Unidas Podemos.

Este miércoles, en la rutinaria sesión de control al Ejecutivo, Sánchez intentó zafarse de las acusaciones de corrupción derivadas del "caso Mediador" utilizando este espinoso asunto contra Feijóo. "Nosotros cuando tenemos un polizón en el barco lo bajamos inmediatamente a tierra. Y cuando yo me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Creo que ustedes me entienden", dijo Sánchez a Cuca Gamarra.

Fue algo inédito. Hasta ahora, Sánchez nunca había echado mano de esta polémica para atacar a su rival. Sólo unas horas antes, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez aseguraba por su parte que "PP y PSOE no son iguales y no actúan del mismo modo ante casos de corrupción" y ponía el mismo ejemplo. "Feijóo veraneaba y compartía yate con un narcotraficante (...) "En cualquier país europeo, esto impediría a alguien seguir participando en la vida pública", aseguró. Una 'coincidencia' en el tiempo que demuestra que Moncloa ha decidido recurrir a este asunto para hacer daño a un Feijóo estable en las encuestas.

Los conservadores, sin embargo, creen que este recurso demuestra la “desesperación” de Pedro Sánchez y recuerdan que Feijóo acabó ganando dos elecciones por mayoría absoluta en Galicia después de la publicación de dichas fotos. Munición caducada sobre un tema recurrente que no parece hacerles daño.

Feijóo, con Marcial Dorado El País

Pero, ¿qué se sabe sobre estas fotos? ¿Cuál era la relación por entonces del líder gallego con Marcial Dorado? Las imágenes filtradas datan del verano de 1995, durante una jornada soleada de mar a bordo de una embarcación. Por entonces, sobre el amigo de Feijóo ya había sospechas acerca de su importante papel en la trama de contrabando de tabaco en Galicia. Algo que el actual presidente del PP, que ya ocupaba en aquellos años destacados puestos en la Administración sanitaria, no vio como un problema para compartir juntos viajes a la playa, a la montaña y al extranjero, disfrutar de copiosas comidas o de plácidos ratos navegando por el mar. Actividades que Feijóo, según sus propias palabras, no recuerda quién pagó.

En efecto, en 1995 Marcial Dorado todavía no había sido condenado por sus actividades ilegales, aunque sí había sido detenido en dos ocasiones. Y no sólo eso: era un personaje muy conocido en la ría de Arousa y los vecinos sabían perfectamente qué había detrás de la vida opulenta y de éxito que mantenía. Incluso, la prensa hablaba sobre ello. Pero cuando las fotografías vieron la luz, Feijóo dijo desconocer todas las sombras que rodeaban a Marcial Dorado. Y no sólo eso: también negó haber mantenido una relación de amistad con él pese a sus numerosos encuentros y viajes juntos.

Fue años después, en un programa de 'Salvados', cuando Feijóo intentó justificarse. "Esas fotos son, cuando menos, difíciles de explicar", admitió ante Jordi Évole. En la misma entrevista, el dirigente popular reconoció por fin haber mantenido una relación de amistad con el contrabandista y también que conocía las sospechas que recaían sobre él. "Es evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco, eso sí lo sabía, no se lo puedo ocultar, pero alguna relación o algún asunto pendiente de la justicia... jamás tuve conocimiento de que lo tuviere”, explicó.

Évole le recordó entonces las numerosas veces que el nombre de Marcial Dorado había salido en la prensa regional y nacional vinculándolo al contrabando o al narcotráfico. “Si usted me dice 'es usted un ingenuo', a estos efectos, no tenga la menor duda", expresó. Dorado acabó condenado condenado por narcotráfico en 2009 y blanqueo de capitales en 2015. En 2020, obtuvo el tercer grado.

La amistad entre ambos se fraguó gracias a Manuel Cruz, en aquel momento chófer de Romay Beccaría en la Xunta y al mismo tiempo testaferro de Dorado. Cruz les habría presentado en un acto con empresarios en la comarca del Salnés, en las rías Baixas.

En algunas de sus escasas intervenciones hablando sobre este asunto, Feijóo ha asegurado que el contrabandista y él rompieron su amistad en 1997. Sin embargo, el juez instructor del caso que ordenó la detención de Dorado, José Antonio Vázquez Taín, asegura que hubo conversaciones telefónicas entre ambos más allá de 2001. Un extremo que, en 2020 y también en Salvados, el propio Marcial Dorado admitió. "La última vez me llama él para comer. Y quedamos. Año 2001”, dijo. También aseguró que fue él y no Feijóo quien dejó de contactar con él "porque se relacionaba muy alto". Eso sí, lamentó profundamente que el dirigente popular hubiera negado durante tantos años la amistad que mantuvieron. "Yo me consideraba amigo de Feijóo y duele que lo niegue", dijo.

Desde su publicación en 2013, las fotografías de ambos sonrientes disfrutando plácidamente a bordo de un yate han ido enfangando el camino político en vertical de Feijóo. Ahora, a las puertas de convertirse en candidato del PP a la Moncloa, los populares temen que el Gobierno intente hacer campaña con ellas. De momento, Sánchez ya ha tirado la primera piedra. Nunca un viaje en barco resultó tan caro para un político.