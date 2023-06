Yolanda Díaz avisa que se va a poner seria antes de responder a Feijóo: lo desmonta punto por punto

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha arremetido este martes en una entrevista en el Hoy por hoy de la Cadena Ser contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras sus palabras de este lunes con Aimar Bretos.

El dirigente gallego, sobre la subida del salario mínimo, aseguró que "de las cosas que ha hecho el Gobierno es de lo más razonable", aunque también dijo que el Ejecutivo no había hecho ningún esfuerzo para subirlo. "Lo ha autorizado pero los que lo han subido han sido las empresas", sentenció.

Díaz ha querido contestar a Feijóo asegurando que se iba a poner "seria" porque "no conoce la realidad laboral, fiscal y financiera de España". "Me atrevo a afirmar que lo hace por pura ignorancia o si no miente descaradamente", ha añadido.

Primero, la vicepresidenta ha aclarado que en España no se hacen menos horas de trabajo que en 2019, tal y como dijo el líder del PP: "La EPA nos ha dicho que hemos hecho 660 millones de horas a la semana, que son 22 millones de horas más que en 2019". "El señor Feijóo no está preparado para ser presidente del Gobierno, o miente o sencillamente no sabe de lo que habla", ha insistido.

El siguiente punto al que ha querido contestar ha sido el del salario mínimo, donde ha reiterado que también "tiene un desconocimiento brutal" porque ha recordado que ha negociado con Antonio Garamendi, Pepe Álvarez y Unai Sordo, algo que no tenía obligación de hacer porque podría haber hecho un decreto al tener las competencias.

"También dijo que los trabajadores a los que le habían subido el salario mínimo iban a pagar más impuestos porque no se había deflactado el IRPF y esto demuestra que no tiene ni idea de lo que está hablando en términos fiscales en España. Justamente hemos bajado los impuestos a las rentas salariales inferiores a 21000 euros y hemos elevado la cuota a los 15.000 euros para que las personas afectadas por el salario mínimo no tuvieran que pagar impuestos", ha apuntado.

Por último, ha finalizado diciendo que también desconoce el funcionamiento del mercado de trabajo, la realidad laboral y el cómputo estadístico en España. "El lio que se ha hecho con los fijos discontinuos es monumental".

Además, ha recordado que se han subido los impuestos a la banca y a las eléctricas, algo que ha definido como un "arduo trabajo" y ha vuelto a cargar una última vez contra Feijóo: "No está capacitado para gobernar nuestro país por falta de rigor absoluto o porque miente sin control ante la sociedad".