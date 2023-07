Yolanda Díaz se compromete "a que Catalunya vote un nuevo acuerdo político en el 2024”

M. Dylan/Europa Press via Getty Images

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a las elecciones generales del 23-J, Yolanda Díaz, ha mostrado cuál será una de sus estrategias políticas y propuestas para Cataluña. En una entrevista con La Vanguardia publicada este lunes, la también ministra de Trabajo se ha comprometido a que de la Mesa de Diálogo con el Govern -establecida con el Gobierno de coalición para reactivar las relaciones tras la crisis del procés- se alcance un acuerdo que posteriormente sea votado por la ciudadanía catalana.

En este sentido, Díaz ha defendido que "Catalunya necesita que en el próximo año 2024 reactivemos la mesa de diálogo para alcanzar en ella un acuerdo y que este acuerdo pueda ser votado por los catalanes y las catalanas". A renglón seguido, ha asegurado que "yo me comprometo, para el año 2024, no solo a reactivar esa mesa, sino a que ese acuerdo sea posible".

Preguntada sobre si Sumar apoya la autodeterminación, Díaz ha insistido: "Sumar suscribe lo que acabo de decirle: reactivar la mesa y alcanzar un acuerdo. En cuanto tengamos el acuerdo, un acuerdo de mayorías, que creo que es lo que necesitamos, tiene que ser votado por los catalanes. Esto es clave".

Y ha dejado una reflexión en el aire sobre un hipotético desembarco de derecha y ultraderecha en La Moncloa. "¿Alguien cree que si hay un gobierno de Vox y Feijóo vamos a mejorar las relaciones de Catalunya y España? Creo que no. Cuando digo que me comprometo a hacerlo es porque sé de acuerdos y es posible. Yo me comprometo a hacerlo".

La vicepresidenta segunda también ha dejado claro la sensibilidad que tiene esta cuestión en la alianza de izquierdas que lidera, al recordar que "acabo de arrancar la campaña en Galicia y quisimos arrancarla en galego mientras Ada Colau hizo su intervención en catalán y lo hicimos sencillamente porque desde Sumar defendemos un país de países, un país diverso, plurinacional".

Sobre Puigdemont: "Diálogo, diálogo y diálogo"

Por otra parte, Yolanda Díaz también ha sido preguntada en la entrevista del diario catalán por otro asunto de actualidad y que marcará el futuro, la situación y horizonte legal del expresident Carles Puigdemont, tras el reciente fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmando la retirada de su inmunidad europarlamentaria.

Ante una eventual reactivación de la euroorden de busca y captura por parte del juez del Supremo Pablo Llarena y a la pregunta de si está a favor de que Puigdemont sea detenido, Yolanda Díaz ha reiterado su postura ante el diálogo. "Soy partidaria de respetar la legalidad vigente y, por supuesto, las resoluciones judiciales, las compartamos o no", ha dejado claro, indicando que "pero sobre todo de que, de una vez por todas, hagamos lo que he dicho: diálogo, diálogo y diálogo. Reactivar la mesa, tomárnosla en serio y alcanzar un acuerdo político que pueda ser votado".