Yolanda Díaz genera el gran revuelo en el Congreso al pronunciar estas tres palabras contra Vox

Nuevo choque en el Congreso. En la sesión de control de este miércoles, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha mantenido un fuerte encontronazo verbal con la diputada de Vox Inés María Cañizares.

La política ultraderechista le ha reprochado a Díaz la tasa de paro juvenil y le ha preguntado si un país como España puede tener una tasa como la que existe.

"No me ponga excusas de lo que se encontró porque me voy a anticipar antes de que me de los datos. Cuando llegó, el paro juvenil estaba en el 30,51% y ahora está en el 29,26%%. Se ha reducido 1,25% y no 11%, como va pregonando por ahí. La realidad es que el desempleo juvenil de España duplica al de la UE", ha afirmado Cañizares.

Díaz le ha contestado diciéndole que España no se lo puede permitir y ha provocado revuelo con las tres palabras que la ha dedicado: "Mentir es pecado". "Repase la tasa de paro cuando lleguemos al Gobierno de España y verá como usted está mintiendo", le ha dicho.

La ministra, tras la réplica de Cañizares, le ha comenzado a dar datos: "La tasa de paro juvenil es del 29,3%, inaceptable, pero en Suecia es 22% y hay una enorme preocupación en la Unión Europea por esta problemática en toda Europa. Cuando llegamos la tasa de paro juvenil era del 41% y hemos reducido un 11%".

Díaz ha proseguido dándole más datos, como el de la temporalidad, que ha detallado que "gracias a esa reforma laboral que ustedes han combatido se ha reducido en 17 puntos".

"Hemos generado 235.000 puestos de trabajo para jóvenes en cualidades de alto nivel y valor añadido. Además, tenemos más de 3 millones de ocupados jóvenes en España, como hacía mucho tiempo que no teníamos. Y lo que es mejor, tenemos la tasa de paro juvenil más baja de hace 14 años", ha rematado la ministra de Trabajo.