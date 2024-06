Yolanda Díaz: "No me voy, me quedo, hago política de la buena"

"No me voy, me quedo", una frase mítica de la política española que este martes, y con un nuevo sentido, ha pronunciado Yolanda Díaz, en sus primeras declaraciones públicas tras anunciar su renuncia al liderazgo de Sumar ante el batacazo electoral del 9-J.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha explicado este martes que su decisión es "política de la buena", busca ayudar a "preservar" el gobierno de coalición progresista y está enfocado a "ganar las próximas elecciones generales", previstas para 2027.

"Dando este paso lo que hago de manera decidida es preservar el gobierno de coalición" frente a "las fuerzas que quieren deslegitimar a un gobierno salido de las urnas, que ha ganado las elecciones", ha recalcado en declaraciones a EFE tras intervenir en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo que he hecho es política de la buena porque cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, hay que asumir responsabilidad y quiero hacer pedagogía Yolanda Díaz

Yolanda Díaz ha asegurado que seguirá coordinando los cinco ministerios asociados a Sumar y se mantendrá como presidenta del grupo parlamentario, en pleno baile de posibles nombres para tomarle el relevo.

Por ello, ha pedido tranquilidad a los seguidores de Sumar y ha recodado que este jueves habrá una reunión de la Coordinadora en la que se lanzará un debate sereno ante las dudas surgidas en la formación con la finalidad de ganar las siguientes elecciones generales.

"Sigo formando parte de la ejecutiva de Sumar, del órgano de dirección. No me voy, me quedo dentro de Sumar". "Lo que he hecho es política de la buena porque cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, hay que asumir responsabilidad y quiero hacer pedagogía", ha añadido.

El reciente 9-J, Sumar quedó relegado a un puesto secundario, con sólo tres escaños en las elecciones europeas, empatado en número con la formación de Alvise Pérez y la coalición independentista Ahora Repúblicas y sólo un diputado por encima de Podemos