Yolanda Díaz propone que el impuesto para las grandes fortunas sea de "carácter permanente"

El PP no ha reaccionado al guante económico arrojado desde el ala socialista del Gobierno, que apunta a una falta de referente económico o programa desarrollado en este ámbito por parte de los de Feijóo. Pero la vicepresidenta segunda sí lo ha hecho en una intervención que simboliza a su vez una puesta de largo de sus propuestas económicas y laborales y en la que ha asegurado que el debate económico no se reduce a las fuerzas del bipartidismo: "Esto no va de nadie o de Nadia [Calviño]". Yolanda Díaz ha defendido este miércoles que el impuesto a las altas fortunas tenga "carácter permanente", en el marco de una batería de medidas con gran acento social.

"Quien más tiene, más debe de contribuir", ha asegurado la también ministra de Trabajo, tras dejar también un mensaje directo al PP. “Frente a la ausencia de proyecto del señor Feijóo, cuyas únicas propuestas coinciden con las desplegadas y que causaron la caída del Reino Unido, la bajada generalizada de impuestos", ha contrapuesto proponiendo que una de las medidas estrella del Gobierno de coalición para paliar las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa en Ucrania, sea "permanente".

"Debe contribuir más quien más tiene [...] Vamos a implementar un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente"

Díaz ha hecho esta propuesta desde una apropiada tribuna, durante su intervención la tercera jornada del foro económico organizado por Cinco Días, en la que ha puesto sobre la mesa hasta cuatro reformas. Entre ellas, una reforma del impuesto de sociedades, aumentar la progresividad en el impuesto de la renta de las personas físicas e innovar en formas alternativas de fiscalidad, en referencia a la transición verde y digital.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante la tercera jornada del foro económico organizado por 'Cinco Días'. EFE/ J.J. Guillén

Un observatorio para controlar márgenes empresariales

Con la lupa puesta sobre "los márgenes empresariales" y sus efectos sobre la espiral inflacionista y aludiendo a datos del propio Banco de España en ese sentido, Díaz ha apostado por establecer mecanismos de control sobre los beneficios de las empresas.

"Hemos de hacer una reforma que tenga que ver con el control y la vigilancia de los márgenes empresariales, con la creación de un observatorio de márgenes empresariales que vaya además vinculado a la revalorización de los salarios en nuestro país", ha detallado la titular de Trabajo en funciones.