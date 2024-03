Yolanda Díaz propone prohibir los indultos por corrupción y limitar los aforamientos

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto prohibir que se indulte a personas que han sido condenadas por corrupción, limitar los aforamientos y crear un organismo independiente que fiscalice a las administraciones públicas para prevenir la corrupción.

Así lo ha indicado en una reunión en el Congreso de los Diputados con todo su grupo parlamentario para definir estrategias de cara a los próximos meses. Precisamente sobre esta cuestión, Díaz ha pedido "parar, reflexionar y dirigir la acción política" para poder abordar el "ritmo trepidante" de la actualidad.

"Cuando mayores son las dificultades más tranquilidad necesitamos. Estamos conociendo noticias que indignan y que no pueden más que general rechazo.

La corrupción es una lacra que nuestro país por desgracia conoce demasiado bien.

Lo estamos viendo estos días. En esta ocasión, mientras la mayoría de los ciudadanos tenía miedo en pandemia, unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake e intentando lucrarse a costa de la salud de la ciudadanía. La corrupción que se practicó en pandemia merece una reprobación todavía mayor", indicaba en alusión al caso Koldo destacando que mientras, por ejemplo, en su Ministerio trataban de "salvar puestos de trabajo" había "unos golfos ganando dinero aprovechándose del dinero de lo público". "Hay que ser implacables contra la corrupción venga de donde venga", indicaba la vicepresidenta.

"No nos vamos a dejar llevar por el último titular ni por el último tuit. Es muy goloso, pero no lo vamos a hacer y vamos a esperar hasta que llegue al final. Vamos a apoyar las comisiones políticas que se desarrollen en esta cámara sin fijarnos en el color político del corruptor", explicaba.

Una cuestión que no exime a Sumar de presentar medidas para luchar contra la corrupción. De esta forma, Yolanda Díaz ha anunciado una batería de medidas que presentarán al Congreso de los Diputados.

"Tenemos que poner en marcha mecanismos para que la corrupción no se produzca. Lo primero que tenemos que hacer es modificar la legislación que regula el indulto para que no se pueda aplicar en casos de corrupción. Ha llegado el momento de modificar y restringir los aforamientos en España. No puede ser que se estén usando los aforamientos como un caso de protección en un caso de corrupción", señalaba criticando que José María Aznar haya sido el presidente del Gobierno que ha amnistiado a más personas condenadas por ese tipo de delito.

Además, ha pedido "retomar la normativa que regule los lobbies en nuestro país" y "avanzar en la despolitización de los órganos constitucionales".

Por último, ha anunciado que su grupo parlamentario va a presentar una iniciativa para crear "un Consejo de la Prevención de la Corrupción". Se trata, en palabras de Díaz, de una autoridad completamente independiente, dotado de los recursos imprescindibles para luchar contra la corrupción y que "engarce con todas las administraciones públicas de nuestro país".

Díaz ha insistido en varias ocasiones en que debe ser una figura "independiente, ausente del control político y basado en una cultura de la prevención para evitar que se produzca".

De esta forma, quiere que "odas las formaciones políticas, incluido el PP, se posicionen en esta cámara para evitar las prácticas de corrupción en el sen de la política española. No se trata de castigar después sino antes para que esas conductas no se produzcan", expresaba criticando el 'y tú más' del PP y PSOE que, dice "no arregla los problemas de este país". "La política tiene que ser útil y ofrecer soluciones a los problemas y la corrupción es un problema endémico", ha insistido Díaz.