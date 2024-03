Manuela Bergerot: "Ayuso y Milei visten como rockeros pero gobiernan como inquisidores"

No es ninguna casualidad que cuando a Manuela Bergerot (Buenos Aires, 1976) le preguntan por la situación actual de Argentina, no evita hablar de las similitudes que cree que son evidentes entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso.

Tanto ella como su familia sabe lo que es sufrir una dictadura, la de Jorge Rafael Videla, y dejar el país que te vio nacer por supervivencia, con la suerte de tener "con vida" a su madre y a su padre. Algo que consiguió superar de la mano de un pueblo madrileño solidario, que les ayudó a tener casa, ropa, comida para construir un proyecto de vida del que se siente "muy orgullosa", sobre todo, reconociendo, con sonrisa incluida, que es "la madre de un madrileño".

Pero, en una vida de interminables vaivenes con los que no ha sido nada fácil lidiar, hace tres meses decidió dar otro salto más y aprovechar la salida de Mónica García al Ministerio de Sanidad, para liderar una formación política que conoce a la perfección, Más Madrid.

Decir que Manuela Bergerot es la nueva líder del partido, es una mera oficialidad, porque ella ha estado en él en unos años en los que han logrado convertirse en el principal partido de la oposición.

Aunque ese, como es lógico, no es el objetivo, cada semana es la encargada de fiscalizar cada polémico paso del Gobierno de Ayuso, como ocurrió con el protocolo de las residencias durante la pandemia a lo que la dirigente madrileña contestó diciendo que "se morían igual".

Sumar está movilizando a sus simpatizantes en la Comunidad de Madrid. ¿Hay malestar en Más Madrid por estos movimientos?

Nosotras estamos trabajando para que Sumar siga siendo esa fuerza que está liderando desde el Gobierno y que está marcando una agenda para ampliar derechos para todos los españoles. Mientras necesitamos a un Sumar muy fuerte para España, también necesitamos un Más Madrid muy fuerte en la Comunidad de Madrid. Para que Sumar tenga esos cimientos que lo puedan sostener en todo el territorio español. Tiene ese gran reto de aglutinar y representar a esa España plurinacional y de construir una organización en aquellos territorios donde no hay fuerzas de izquierdas, donde los ciudadanos están huérfanos de poder votar a un partido progresista.

Llevas tres meses al frente de Más Madrid. ¿Cómo ha sido este paso adelante? ¿Cuál va a ser la estrategia de Más Madrid de cara a las elecciones de 2027?

Lo he afrontado con muchísimo orgullo. Primero, porque es poner voz a una organización que, en las dos últimas elecciones autonómicas, los madrileños nos han puesto a representar esa posibilidad de cambio de esperanza, precisamente, con un modelo que es totalmente antagónico al de Ayuso. Poner voz a un grupo parlamentario solvente y que representa un proyecto para Madrid del siglo XXI: feminista, de transición ecológica y justicia social. Con el orgullo de saber que no solo tenemos un proyecto para la Comunidad de Madrid absolutamente transformador, sino que además ya estamos en el Gobierno de España con Mónica García, garantizando el derecho a la salud de todos los españoles. Recordemos que la sanidad es una de las principales preocupaciones de los madrileños. También con el orgullo de estar en ocho ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y que no paramos de tener una expansión territorial. Es lo que viene a afianzar que a Más Madrid todavía le queda mucho por ofrecer.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid.

Frente a Más Madrid está el PP con una mayoría absoluta. ¿Cómo se le puede hacer frente al PP en la Comunidad de Madrid?

Con el convencimiento de que hay un mejor Madrid posible y eso es lo que le molesta tanto a Ayuso. Debemos hacer un trabajo de fiscalización porque en estos tres últimos meses están retorciendo todos los reglamentos de las instituciones para favorecerse a ellos mismos. El Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas, Telemadrid, la Asamblea de Madrid para convertirse en el primer parlamento autonómico en democracia en este país que ha legislado para recortar derechos a las personas trans y LGTBI. Vamos a ir donde sea necesario para que esto no sea tomado como un precedente para otros parlamentos autonómicos en el resto de España, gobernados por el PP, apoyados por Vox

Si no diéramos voz en la Asamblea de Madrid, el PP madrileño estaría impidiendo una y otra vez que se vierta verdad y justicia ante las 7.291 muertes en residencias de mayores durante la pandemia, como vienen denunciando y reclamando todos los familiares que no han sido escuchados ni una sola vez. Ella misma reconoció que 'iban a morir todos'. Estaba reconociendo que las actas de la Policía Municipal, de las inspecciones en las residencias, es donde se dice que, si no se hubiera dado la orden de no derivar a los mayores a los hospitales, no hubiera habido tantos muertos.

A nivel nacional, sigue habiendo un importante revuelo con el ‘caso Koldo’. ¿Qué opinión tienes de ello?

Yo creo que, igual que Ábalos es el responsable político del caso Koldo, Ayuso es la responsable política de las comisiones a su hermano con la venta de mascarillas en mitad de la pandemia. Igual que Almeida es el responsable con las comisiones a Luceño y Medina. Nosotras registramos en la Asamblea una petición para crear una comisión de investigación en casos de corrupción, porque entendemos que en un contexto como el de la pandemia, que todo tenía que estar focalizado en salvar vidas, hay indicios suficientes como para saber que hubo gente que, por cercanía al poder político, se forraron a costa de uno de los peores traumas que hemos vivido como pueblo. Tenemos que dirimir responsabilidades políticas para saber si hubo gente que se forró. Pues en el PP, vemos como estaba a favor de crear esa comisión de investigación, de posibles enriquecimientos ilícitos, de sobrecostes, en el Senado, y en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, no.

¿Cuál es el objetivo PP de Madrid? Es solo atacar a su rival político. El objetivo de Más Madrid es dirimir responsabilidades políticas sobre cualquier acto de corrupción para que no vuelva a ocurrir. Queremos administraciones que cumplan con todos los requisitos. Nos da igual el partido. Igual que le exigimos al PP que en la Asamblea de Madrid lo haga, esperamos que el PSOE haga lo mismo. Porque ya sabemos lo que pasa cuando el PSOE, a sabiendas de que puede tener casos de posible corrupción, no hace lo que tiene que hacer y eso nos arrastra a todo el bloque progresista, como ha sucedido en las elecciones del 28 de mayo en Móstoles, a sabiendas de que había una candidata, ex alcaldesa y un equipo de gobierno del PSOE, no hicieron lo que tuvieron que hacer.

Desde el PP se ha usado el caso para criticar al gobierno, pero esta semana rechazaba abrir una comisión en el Congreso para investigar la compra de material sanitario. ¿Cree que hay miedo en Génova?

Quién nada debe, nada teme. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que favoreció que su hermano pudiera enriquecerse con la venta de material cuando la gente estaba muriendo, con el que comparte una empresa de compras de inmuebles y de material sanitario... Si Ayuso cree que fue todo lícito, que no tenga miedo, que se investigue. También es curioso que cuando el PP, desde Génova, Casado, denunció esto y lo puso sobre la mesa. Ella no solo no salió perdiendo, sino que se hizo fuerte, sustentada por un caso de corrupción. Ese es el poder de Ayuso. Está sostenido sobre eso. Lo que hay que hacer siempre con cuestiones de estas, cuando hay un responsable o responsabilidad política vinculada a un caso de corrupción, hay que apartarlo rápidamente.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid.

Se ha vuelto a poner en el centro del debate el protocolo de las residencias del Gobierno de Ayuso durante la pandemia del covid. ¿Qué cree que debe pasar para que se haga justicia?

Yo creo que está muy nerviosa y la vemos cómo cada vez está más desquiciada con ese tema. Se lo he dicho en los dos últimos plenos, si ella llevaría a un familiar suyo a una residencia de la Comunidad de Madrid. Porque todo lo que sucedió durante la pandemia que todavía no hemos podido saber, como dice Amnistía Internacional, dice que se vulneraron cinco derechos fundamentales de las personas mayores. Seguimos con residencias que mantienen el modelo que provocó todo aquello. Se reincide contratando a las empresas reincidentes, en dar alimentación podrida a los mayores, en condiciones laborales de un sector que está en un 90% feminizado, en unas condiciones de falta de seguridad como hemos visto en el incendio de la residencia de Juan 23 de Aravaca.

El modelo sigue siendo el mismo y esta presidenta cuando tiene esas reacciones es porque está muy nerviosa. Las familias no van a parar hasta saber la verdad y nosotros vamos a estar ahí para seguir exigiendo verdad y justicia. Hemos visto a una presidenta inhumana, con una falta de sentimientos que creemos que es incompatible con poder gobernar, porque si no tienes un mínimo de empatía, con ponerte en el lugar de tanto de las víctimas como de sus familiares, estás incapacitada para gobernar.

No ha sido lo único a lo que has tenido que hacer frente en estos 3 meses. También se está viviendo una situación inédita con las prácticas de los estudiantes de FP públicos sanitarios. ¿Qué crees que está ocurriendo en Madrid?

Es que es muy fuerte. Es otro de los hitos más de la privatización de la sanidad y de la educación. Nos hemos reunido con esos estudiantes de FP sanitario que además tanto necesitamos. A esos chavales que están estudiando, desde una profesión con mucha vocación, les estás diciendo que para poder titularse están obligados a hacer las prácticas y que no van a poder titularse porque las prácticas se las estás vendiendo a 500 euros a estudiantes de la FP privada en los hospitales públicos. Porque el grupo Quirón gestiona los hospitales públicos. Es el círculo perverso perfecto. Mientras estamos diciendo que necesitamos sanitarios, Ayuso expulsa a los profesionales. Esto lo vemos en los datos cuando sólo uno de cada diez médicos de familia que termina el MIR se queda en la Comunidad de Madrid. Mientras, el Ministerio de Sanidad invierte 84 millones de euros para Atención Primaria sólo en el año 2023. Los estudiantes de la FP pública de la rama están movilizados y también han formado parte de la huelga que han convocado los profesores y las profesoras en la Comunidad de Madrid para exigir que bajen las ratios, porque eso va a ser condición necesaria para que otra profesión con tanta vocación pueda ser ejercida en las mejores condiciones y porque va a repercutir directamente sobre nuestros hijos y nuestras hijas.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid.

Y, por si fuera poco, también hemos visto cómo Madrid ha celebrado su propia mascletá. Un informe de SEO/BirdLife advirtió que sí afectó a los animales. ¿Qué opinión tienen de la decisión de Almeida?

Eso fue una bravuconada de Almeida que le dijo a una compañera del PP 'si ganas', o no sé qué tipo de apuesta fue, hago la mascletà en Madrid. Es una apuesta personal, una bravuconada del alcalde que se lo tiene que pagar de su bolsillo, que se lo lleve a Génova. Pero es que gobiernan contra Madrid. No les gusta nuestro patrimonio natural. Renaturalizamos todo el río y ellos lo que vienen a hacer es a destruir y no escuchan a los expertos. Van en contra de la evidencia científica con cualquier tema. Que se dice que necesitamos reverdecer nuestras ciudades, ellos talan árboles. Que vienen organizaciones que dicen que va a suponer maltrato a toda la fauna que hay en la zona de Madrid Río, pues nada, con el dinero de los madrileños a provocar eso, que además luego le sirve a Ayuso para una pregunta sobre las muertes en las residencias, me conteste manos arriba imitando a un pato muerto. Se están echando en contra al sentido común.

Tu familia y tú habéis vivido de primera mano la dictadura argentina de Vileda. ¿Cómo fueron aquellos años?

Afortunadamente, tengo a mi padre y a mi madre, que no todos mis amigos en Argentina pueden decir lo mismo. Siguen desaparecidos sus padres, sus madres. Mi padre es de esas personas que estuvo desaparecido por la dictadura argentina, durante un año estuvo secuestrado y sufrió todo lo que se sufría en los centros clandestinos de detención y tortura en Argentina por la dictadura de Videla. Pero que, aunque duela mucho hacer memoria, mi padre lo hace testificando en cada uno de los juicios que hay para obtener verdad, justicia y reparación para todo el pueblo argentino, pero sobre todo por sus compañeros y compañeras. Los 30.000 que todavía están desaparecidos y especialmente porque hacer memoria en Argentina hoy vincula con todas esas luchas de sus compañeros y compañeras por una Argentina mejor. Todas aquellas experiencias y esas historias de vida, de compromiso y de militancia traídas al presente, en sede judicial, lo que aporta es que los hijos que todavía no tienen a sus padres y a sus madres, que no saben dónde están, podamos seguir encontrando cada vez a más hijos e hijas que fueron secuestrados por la dictadura. Mi familia es una de tantas miles que se exiliaron a Madrid y donde pudimos tener lo que yo siempre digo que es lo mejor del pueblo madrileño, que es cómo acoge. Tuvimos al pueblo madrileño para ayudarnos a tener casa, ropa, comida y construir un proyecto de vida tal que a mí me hace ahora sentirme tan orgullosa de ser la madre de un madrileño.

¿Qué piensas al ver a Ayuso y al PP apoyar a Milei?

Hay una cosa que comparten tanto Milei como Ayuso, que visten como rockeros pero gobiernan como inquisidores. Podemos verlos que en sus formas parecen que son antisistema. Y, en realidad, te das cuenta que cada una de las medidas que toman desde el gobierno es para recortar derechos. Para recortar el derecho al aborto, en un país que todos recordamos cuando el movimiento feminista argentino, sin lugar a duda, es esa ola verde que tanto inspiró a otros países. Lo primero que hizo fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género y Ayuso convierte a la Asamblea de Madrid en el primer Parlamento que legisla en contra de las personas LGTBI y trans y que prefiere confrontar con el Gobierno de España, antes de gestionar los fondos europeos que podría precisamente haber dedicado para la promoción de la igualdad. Se parecen demasiado.