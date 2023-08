Yolanda Díaz, rotunda ante el beso de Rubiales: “Este señor debe dimitir”

La ministra de Trabajo y Economía Social en funciones y presidenta de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, después de que este le diera un beso en los labios no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del triunfo de la selección española femenina en el Mundial.

“Desde Sumar, expresamos la condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer. Y seguimos pidiendo la dimisión del señor que, nada más y nada menos, ha vejado y, sin lugar dudas, ha agredido a una mujer. Sus excusas no sirven en absoluto y lo que pedimos es que se cumpla la ley del deporte y que activen los protocolos de la federación. Insisto, esta persona debe dimitir”, ha subrayado Yolanda Díaz.

Asimismo, Díaz ha destacado que “en nombre de Sumar, queremos felicitar a las campeonas del mundo, nos han hecho muy felices. No solo las felicitamos por su buen hacer sino porque han dado una lección de feminismo hace mucho tiempo ya en nuestro país. Nos han demostrado muchas cosas acerca de la igualdad, no solo en el deporte y no solo en el fútbol. Nos han demostrado que queda muchísimo por hacer en nuestro país para que lleguemos a ser iguales los hombres y las mujeres”.

Por otro lado, Yolanda Díaz ha expresado que “en calidad de ministra de Trabajo y Economía Social en funciones también les digo que ellas son víctimas de la discriminación singularmente retributiva. Los salarios de las campeonas del mundo son sustancialmente distintos tanto en el desempeño de su trabajo ordinario como en la selección. Y cuando hablamos de discriminaciones retributivas, hablamos de vulneración de derechos”.

“Por tanto, aprovecho para señalar esa discriminación que existe también no solo por lo que vimos ayer, que fue gravísimo, sino por la discriminación retributiva que vienen sufriendo las mujeres en un espacio tan importante de socialización en nuestro país como es el fútbol”, ha añadido la ministra en funciones.

Díaz ha culminado su referencia a la polémica del beso de Rubiales reafirmando: “Insistimos, debe de dimitir y deben de activarse los protocolos que operan en la propia federación”.