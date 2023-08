12 horas pegada al alcalde de Florencia Dario Nardella

Dario Nardella quiso ser músico, de hecho, lo es, pero por azares del destino su vida cambió radicalmente y pasa sus días en escenarios en donde no interpreta música, pero si escenifica su papel como político de manera magistral con su manera de ser, de ver y de sentir y con una energía que los ciudadanos le agradecen. Es un alcalde que cae bien, un ser al que se le acercan los italianos para saludarlo cuando lo ven salir del Palazzo Vecchio para ir a sus reuniones por las calles de una Florencia abarrotada.

Nardella estuvo recientemente en Bilbao para vivir junto a Juan Mari Aburto el Grand Départ del Tour de Francia, en donde tomó nota para el año que viene porque le tocará a Florencia el arranque de la carrera, y mientras nos dirigíamos a una de sus tantas citas en medio de los miles y miles de turistas, me comentó una de sus charlas con Aburto: “Aquí como podrás ver tenemos muchísimo turismo, en Bilbao recibimos en el año 2022 más de un millón de visitantes, estamos muy contentos” y le preguntó a Nardella “¿Y tú cómo lo haces?” y el alcalde de Florencia le contestó: “Nosotros recibimos también una barbaridad y hacemos encaje de bolillos ” y entre risas le preguntaba ¿Qué cómo lo hacía para gestionar esta locura?. El comentario del alcalde de Florencia sobre Bilbao fue de absoluta admiración por lo bien que funciona la ciudad en general, por sus servicios, por su limpieza, por su gente y por lo bien que se come y tomó muy buena nota para el arranque del Tour de Francia desde el corazón de Florencia que será en el 2024. Regresó de España encantado y sorprendido de su viaje a Bilbao.

Jornadas maratonianas y es así todos los días

Cita a las 9.00 am. en el centro de Florencia a unos metros del David de Miguel Ángel, para caminar hacia el despacho del alcalde ubicado dentro del Palazzo Vecchio, uno de los palacios oficiales más famosos del mundo. Impone recorrer los enormes e históricos salones del palacio e ir recorriendo varios pasadizos hasta llegar al sitio en donde Nardella trabaja cada día.

Nardella regresa al Palazzo Vecchio después de una de sus reuniones Imagen Alicia Romay

El Huffpost fue el único medio invitado a vivir esta jornada. En este impresionante espacio que fue la residencia del Duque Cosimo I de Medici en el año 1540 y sede del Parlamento del Reino de Italia en 1865 y allí dentro de esos muros históricos, me encontré mano a mano con Dario Nardella que cuando llegó a su oficina venía todavía con un poco de sudor en la frente y comentó que acababa de salir del gimnasio que está cerca de su casa, que paradójicamente está ubicada en la Vía del Paradiso, o sea que “sale todos los días de un paraíso” para meterse en medio de la locura de turistas en plena Piazza della Signoria, una de las más visitadas del mundo y después de saludarlo como si nos conociéramos de siempre, le transmití mi admiración por el impresionante espacio en donde está ubicado su despacho que podría ser uno de los salones de los Museos Vaticanos o de un palacio lleno de tesoros convertido en museo o similar por el arte que se respira en cada milímetro y con una espontaneidad que es de agradecer inició este relato:

“Esta estancia ha sido dedicada al Grande Duque Cosimo 1 de Medici, Papa Clemente VII, que su pontificado transcurrió en la primera mitad del ‘500, fue un pontífice importante porque durante su mandato se sucedieron las Guerras de las Religiones en Francia y la Reforma Luterana. Él tuvo desafíos tan grandes como el Saco de Roma, el saqueo de los alemanes y los españoles en la época de Carlos V con el que se alió para salvar la ciudad de Florencia”… El alcalde habló de la historia de este impresionante lugar, convertido en su despacho, como si me estuviera contando en donde comió el día anterior, con una soltura y naturalidad que da gusto. Su aspecto, el del alcalde, es el de un chico estudioso, educado y apasionado. Impecable en sus modales y en cada una de sus intervenciones que pude analizar durante toda la jornada. No pierde la postura nunca a pesar de ir capeando temporales cada pocos minutos.

Creo que, a partir de ahora, me voy a referir a Dario Nardella como el alcalde maratoniano. Hay que tener mucha condición física, psíquica, emocional y política para saber torear cada envestida cada día de su vida.

El alcalde saliendo del Palazzo Vecchio. Se dirige a una de sus reuniones en el centro de Florencia. Imagen Alicia Romay

No hay que olvidar que Nardella es músico y eso se nota y, por otro lado, hay que tomar en cuenta que nació en Nápoles y le sale naturalmente la pasión con la que se enfrenta a situaciones al límite.

Salimos del acto a las 18.30 y aprovechó para llamar a su esposa desde el coche oficial, volvimos al Palazzo Vecchio en donde en una de sus enormes salas le esperaban los vecinos del Quartiere 1 de Florencia, nos dan las 19.00 h. en el tráfico, llegamos con minutos de retraso y empieza la reunión, en donde más de 60 vecinos le van contando sus inquietudes. El alcalde les habla del plan urbanístico de la zona. Son las 20.35 h. y sigue contestando a cada una de las preguntas, a cada uno de los vecinos de ese barrio de Florencia, termina y alrededor de las 21.00 h. lo dejamos en el Palazzo Antinori en una cena a la que tenía que asistir.

Giovanni Carta es su portavoz y es la persona que lo sigue en cada uno de los pasos y como ellos mismos lo confirman, hacen una buena squadra. Arrancó la agenda a las 9.30h. con la junta de las 36 personas que están al frente de las diferencias áreas de la alcaldía, en la reunión cada uno va informando sobre sus temas y el intercambio de información de ideas y de soluciones fluye. Nardella se dirige a cada uno de ellos llamándoles asesores “El asesor (y menciona su nombre y área )….y les da instrucciones precisas para que pongan en marcha lo comentado.

De reunión en reunión

Uno de ellos comenta sobre la problemática de las multas, pero como en estos momentos de la reunión estaban ya más relajados, el alcalde le dice entre risas al asesor responsable de esa área: “¡Usted no ha entendido nada!” el ambiente es agradable. El timing en perfecto, una hora de reunión y fuera. Nos movemos y nos dirigimos al Auditórium Santa Apolonia a un encuentro con la UPI, la Unión de las Provincias de Italia, termina en una hora y volvemos al Palazzo Vecchio, pero en el camino estando en el vehículo oficial, llega una noticia bomba, al parecer no le darán lo que habían hablado para invertir en la ciudad de Florencia porque han decidido darlo a la ciudad de Venecia, vamos una noticia que da un giro que Nardella no se esperaba. La noticia le llegó estando en el coche en medio del tráfico y sin perder un segundo ejecutó llamadas a diferentes autoridades a la vez que indicó a su portavoz la estrategia para comunicar a los medios y las redes sociales la noticia que no le había sentado nada bien, su reacción fue con la misma rapidez que a un periodista de raza le saldría natural. Y entre medias, le pregunta a otra de las personas que viaja con nosotros en el coche oficial: ¿Habéis avisado que vamos con retraso??? Nardella está en todo, durante los recorridos llama a ministros, a varios miembros del gobierno, de las regiones etc. es completamente autónomo y va tomando decisiones por el camino. Lo tiene todo muy claro.

Después de otra video conferencia, en su despacho, salimos nuevamente atravesando los salones principales del Palazzo Vecchio y nos dirigimos a la sede del Círculo de empresarios franceses en Florencia en donde le ofrecieron un almuerzo de trabajo a la que muy amablemente me invitaron. En la sala de reuniones, se había dispuesto un catering con aire francés, un lunch compuesto de una sopa fría de tomate con mozzarella de búfala, una ensalada de saumon fumé y un helado de vainilla, agua natural y frizzante y vinos. El alcalde durante el almuerzo respondió ampliamente a todas las preguntas y con una memoria prodigiosa, recordó las cifras de las inversiones francesas en el sector de la moda como la del grupo LVMH, la de algunas otras empresas de ese país ubicadas en la región, etc. Hablaron también sobre el “Puente Cultural” que están construyendo entre los dos países. Dario Nardella está muy ligado a Francia, su esposa es francesa. Durante el almuerzo no olvidaron de comentar la situación que se está viviendo en Francia, Nardella recordó también su experiencia como presidente de Eurocities.

En la video conferencia con el alcalde de Militopol-Ucrania (Ivan Fedorov) Imagen Alicia Romay

Regreso al Palazzo Vecchio para atender una video conferencia con el alcalde de Melitopol – Ucrania, Ivan Fedorov y analizar la actual situación de la guerra e ideas para ayudarles con proyectos arquitectónicos para reconstruir hospitales, casas y escuelas. Una vez finalizada la call en un perfecto inglés con la participación del Consejero Diplomático del alcalde Cristiano Maggipinto a quién todos se refieren como embajador, nos movimos para ir al Quartiere 4 a la BiblioteCaNova Isolloto a la inauguración de la Muestra Gaberiana en memoria del artista Giorgio Gaber el creador de la famosísima canción por la libertad O Bella Ciao, la pieza musical que dice que la vida se va si no se lucha por el triunfo de la libertad, y en medio de muchísimos asistentes, Nardella se sentó a escuchar sus intervenciones, él hizo la suya y después apoyado en una mesa de pie, en medio de ellos como un asistente más al evento, escuchó a los otros ponentes. Fue un momento de la jornada muy emotivo para todos.

Pero antes de bajarse del coche y despedirse, no dudó en contestar a mis preguntas a pesar de la jornada vivida y lo que le quedaba:

P ¿Qué falta por contar sobre Florencia?:

R Falta muchísimo, hace falta una vida entera, tenemos mil proyectos con recursos públicos en estos 10 años ha cambiado mucho con las vías de los trenes, nuevas escuelas, hemos recalificado 55 plazas. Pero Florencia tiene el reto de estar entre la historia y la modernidad. ¿Cómo ser una ciudad del pasado a convertirse en una ciudad moderna? ¿Cuáles son los valores que Florencia tiene que seguir? Los de la sostenibilidad, los valores de la inclusión social, los valores de la humanidad y de la universalidad.

P Cuénteme por favor una historia simpática de Florencia:

R Tenemos una fuente preciosa en la Piazza de la Signoria, La Fontana del Nettuno. Durante muchos años no ha funcionado y hemos pedido a la familia Ferragamo que fuera el sponsor privado y unirse a una inversión pública para renovarla, y cuando habíamos terminado el trabajo todo precioso, todo los sistemas para que el agua corra perfectamente, etc., hicimos una gran fiesta con miles de ciudadanos presentes, la cuenta atrás arrancó para que el momento de que el agua empezara a correr, el juego de luces fuera al mismo ritmo y de repente un señor se me acerca y me dice “Alcalde, ¿Nos nos hará pagar a nosotros toda esta agua que está saliendo verdad?” Los florentinos son muy irónicos y exigentes, son “simpáticamente críticos”.

Antes de entrar a la cena oficial en el Palazzo Antinori de Florencia, el alcalde contesta a las preguntas para 'El HuffPost' Cecilia Cristaudo

P ¿Cuál es el mayor reto de la ciudad?

R Creo yo que sea el de la movilidad, intentado crear fórmulas para moverse con más efectividad, utilizando cada vez más los transportes públicos, pienso que es el gran reto para Florencia.

P ¿Y su mayor éxito cual ha sido?

R Haber creado dos líneas de tranvía en cuatro años y medio y haber retomado los trabajos después del parón del COVID para continuar con estas obras que estamos por completar que es la línea que comunica la Piazza della Libertà a la Piazza San Marco

P ¿Qué es lo que más le gusta más de su gestión?

R Lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar con personas dinámicas e inteligentes que les gusta trabajar en equipo y proyectar cosas para el futuro.

P Defíname Florencia como si fuera un título de una película:

R Tomo el título de mi libro: “La città universale”.

Dario Nardella se “convirtió” en florentino cuando tenía 14 años cuando llegó de su ciudad natal Nápoles. En Florencia estudió en el liceo, la universidad y el conservatorio y en el 2014 se convirtió en alcalde. Define Florencia como una ciudad universal en la que se vive inmerso en el arte y en la historia por donde pasan personas de todo el planeta.

Algunos de los apartados de su libro son “Los reinos pasan, las ciudades permanecen”, “Florencia, la ciudad ideal para una nueva humanidad”. Habla sobre el cambio climático, la ciudad delante del virus y hay un capítulo que lo ha titulado: En Europa el líder, es un alcalde …