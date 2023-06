Los alimentos que tomaron para sobrevivir los cuatro niños desaparecidos en una selva de Colombia durante 40 días

Una historia de película. Después de sobrevivir a un accidente aéreo y pasar 40 días de zozobra en la selva amazónica, los cuatro niños colombianos rescatados al fin este viernes se encuentran "condiciones clínicas aceptables".

Los menores fueron hallados en un punto remoto entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, donde fueron buscados sin descanso durante semanas por unos 200 militares, entre ellos comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército, e indígenas de la zona, todos integrados en la "Operación Esperanza".

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) sacó a los menores de la selva y los llevó hasta San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, donde un avión C-295 configurado como ambulancia los recogió y los trajo a la capital, donde pasaron la noche en una cama tras más de 40 días a la intemperie.

“No dormían”, ha contado Fidencio Valencia, un tío de los niños en declaraciones recogidas por Noticias Caracol. “La ropa se les rompió, se les pudrió, no tenían zapatos. Ellos estaban mal, estaban agotados”, ha asegurado.

“Cuando llegué a saludarlos, el único que me habló me dijo: ‘Tío, quiero caminar, pero me duelen los pies’”, señaló otro tío de los pequeños.

Los rescatados son la niña Lesly Mukutuy, de 13 años y quien se encargó de cuidar durante 40 días a sus hermanos Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de cinco años, y Cristin Neruman Ranoque, una bebé de un año.

"Fue la niña, la mayorcita, nuestra heroína, la que con su sabiduría cuidó y protegió a sus hermanos", explica a EFE el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanny Yule, uno de los que lideró la búsqueda desde lo institucional.

Fotografía cedida por las Fuerzas Militares de Colombia que muestra a soldados e indígenas junto a los niños rescatados tras 40 días en la selva, en Guaviare (Colombia). EFE/Fuerzas Militares de Colombia

El accidente que desencadenó esta historia ocurrió el pasado 1 de mayo cuando un avión Cessna 206 operado por la compañía Avianline Charter's en el que viajaban los cuatro niños junto con su madre, otro adulto y el piloto, se estrelló en la selva amazónica colombiana, entre los departamentos de Caquetá y Guaviare.

Quince días después, las autoridades hallaron el avión estrellado y a los tres adultos muertos en su interior, pero no encontraron a los menores, por lo cual se puso en marcha la "Operación Esperanza", que movilizó en la espesura de la selva a más de 200 militares e indígenas de la zona en busca de los niños. Finalmente el viernes, en el día 40 tras el accidente, se produjo el milagro esperado por el país y los cuatro menores fueron hallados vivos.

Durante los días en la selva, Lesly Mukutuy, Soleiny, Tiene Noriel y Cristin Neriman se alimentaron, principalmente, de fariña y pepas, la parte dura y leñosa de las frutas carnosas. La fariña es una harina gruesa que se obtiene a partir de un proceso especial con la yuca brava, un tubérculo venenoso. Es rica en nutrientes, calorías y contiene mucho almidón.

Además, los kits que los helicópteros de las Fuerzas Militares de Colombia arrojaron en la selva fueron claves para la supervivencia de los menores. Estos kits contenían sueros orales, agua, bocadillos, galletas y un encendedor”.

Sin embargo, la búsqueda no ha finalizado porque los militares continuarán tratando de hallar a Wilson, el perro pastor belga malinois que ayudó a encontrar a los cuatro niños y que se extravió durante la operación.