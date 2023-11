Cuánto dura el visado para los argentinos en España y cómo obtener la residencia

Argentina ha elegido este domingo el cambio más radical en el proceso electoral y el ultraliberal Javier Milei será el próximo presidente a partir del próximo 10 de diciembre, tras imponerse en el balotaje al oficialista Sergio Massa con más de once puntos de ventaja.

Se abre ahora en Argentina una situación de incertidumbre que puede hacer que muchos argentinos se planteen un cambio de airesy emigrar en busca de una mayor estabilidad. Para ello, uno de los destinos favoritos es España, ya que comparten, entre otras muchas cosas, el idioma.

Si la estancia en España, teniendo pasaporte de Argentina, no será superior a 90 días es importante saber que en este caso no se necesita de visado para viajar. El motivo es que España forma parte del espacio Schengen y ha establecido unos acuerdos según los cuales los ciudadanos de ciertos países, entre los que se encuentra Argentina, no necesiten una visa Schengen para moverse por este territorio.

Sin embargo, a partir de 2025, sí será necesario que obtengan una visa ETIAS para España a través de un trámite muy simple que se realizará de manera online.

Más allá de 90 días

Cualquiera que esté planeando alargar su estancia durante un período superior a los tres meses deberá obtener el permiso correspondiente. El trámite deberá realizarse en el Consulado de España en Argentina. Con previa cita, el solicitante podrá asistir a cualquiera de las cinco sedes consulares en el país sudamericano, ubicadas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca.

Según la naturaleza de la visita los tipos de visa varían, pero para residir en España se puede —según las circunstancias individuales— recurrir a las siguientes: visa de permanencia para trabajo por cuenta ajena, visa de permanencia para trabajo por cuenta propia o visa para estudios, formación e investigación.