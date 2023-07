El dueño de un restaurante en Galicia estalla contra 'Cenando con Pablo' por una crítica falsa

Las críticas de restaurantes que se hacen en Google o TripAdvisor se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los restaurantes. Útiles para futuros clientes de un establecimiento, si esos comentarios se hacen con ánimo de hacer daño o, simplemente, son falsos, pueden afectar a la reputación del negocio. Si, además, esa mala crítica la hace un conocido youtuber, la exposición se multiplica por miles.

Es el caso de Juanjo Gondar, propietario de un conocido asador de Marín (Pontevedra), que hace unos días se quedaba perplejo al leer la crítica negativa que le había dejado Pablo Cabezali, más conocido por su canal de Youtube Cenando con Pablo, sin haber estado nunca en su restaurante.

Con más de medio millón de lectores en su blog, 577.000 suscriptores a su canal de vídeo y más de 329.000 seguidores en Instagram, las opiniones de Cabezali pesan mucho para los entusiastas de la gastronomía, así que el propietario de La Posada de Lapamán decidió responder al comentario publicado en Google: "Estimado Pablo, acabo de darme cuenta de esta reseña y dudo mucho que quisiera referirse a nuestro restaurante, ya que desde hace tiempo soy seguidor de sus vídeos (a título personal) y no me consta que haya estado en nuestro restaurante. Agradezco por favor si se puede poner en contacto conmigo, pero repito... creo que se trata de un error. Gracias", le escribía.

Ante el desconcierto, el hostelero decidió ir un paso más allá y en un mensaje privado de Instagram le pidió explicaciones al youtuber, tal como cuenta en un vídeo publicado en Facebook. Lo que no esperaba era la respuesta de Cenando con Pablo, admitiendo que se trataba de una crítica falsa. Algo que enfureció aún más al hostelero, quien no lograba entender cómo podía publicar una crítica sin haber visitado su establecimiento. "Me dijo que se había equivocado, que si me sonaba que hubiese un restaurante con otro nombre", explica en La Voz de Galicia.

A pesar de las disculpas y la retirada de la publicación de Cenando con Pablo, Juanjo Gondar no quedó satisfecho y llegó a considerar la posibilidad de emprender acciones legales por el perjuicio que el comentario le pudo causar a su negocio. "¿Cómo te puedes fiar ahora de esto? Estudié demandarlo por el perjuicio que me pudo ocasionar. Es un hombre de referencia que sale en programas de televisión hablando sobre gastronomía y ahora ves esto", explica el hostelero.

El de este establecimiento gallego no es un caso aislado. Es el último episodio que pone en evidencia las variadas fórmulas que tienen los restaurantes para gestionar las malas críticas en plataformas como Google o TripAdvisor. Algunos optan por no caer en la tentación y no responden este tipo de comentarios. Otros, sin embargo, sí lo hacen con mejor o peor fortuna.