El súper submarino español vuelve a soñar con los misiles Tomahawk

Los misiles Tomahawk son de crucero embarcado, lo que quiere decir que están preparados para ser lanzados desde barcos o submarinos. Permiten alcanzar objetivos a más de 1.600 kilómetros de distancia y solamente los fabrica Estados Unidos.

Como informa La Razón, actualmente solo se encuentran en las fuerzas armadas de EEUU, Reino Unido, y próximamente en las de Japón y Australia. Y España podría encontrarse en esta lista de no ser porque negoció la compra de una partida de 24 misiles pero finalmente decidió rechazar la transacción.

La entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, consideró que no era el momento de dotar a los buques españoles con estos misiles porque tenía otras prioridades. Pero ahora la situación ha cambiado: los nuevos submarinos S-80 se han fabricado con reserva de espacio y peso para los Tomahawk.

Según explican fuentes de la Armada al medio citado anteriormente "en estos momentos no está previsto (comprarlos), aunque no está descartado en el futuro disponer de ellos". Y, pese a que por el momento no se espera ninguna compra de estos misiles, sí que se integrarán los Harpoon UGM-84 Block II en los nuevos submarinos.

Cuentan con un alcance de 240 kilómetros y una cabeza de guerra con 220 kilos de explosivo. Sus capacidades están muy lejos de las que tienen los misiles Tomahawk pero es un avance hacia una futura compra.