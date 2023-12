Guía práctica para sobrevivir a tu cuñado estas navidades: los temas que estarán sobre la mesa junto a los langostinos

2023 ha sido un año de rabiosa actualidad. Unas noticias que, casi con total seguridad, estarán sobre la mesa junto a los langostinos y el embutido y serán objeto de debate por los innumerables cuñados que no dudarán en aprovechar unas fechas tan señaladas para dejar claro su parecer.

Se trata del día marcado en el calendario para ellos. Para sus chistes sin gracia, para sus bromas pesadas y, por supuesto, para tratar de dejar claro que lo que piensan es lo correcto.

Pero para que no pille a más de uno con el pie cambiado, es importante tener algunas nociones de varios de los temas que han marcado el 2023 y que, probablemente, generarán más de un debate entre villancico y villancico.

Amnistía una vez

Si no es la palabra del año para la FundéuRAE, seguro que estará cerca. El tema político formará parte de muchas de las cenas, pero el término que se llevará la palma es, sin duda, la amnistía.

Desde que el PSOE acordó con ERC y Junts sacar adelante una ley de amnistía para olvidar los efectos políticos del procés, "en defensa de la convivencia entre españoles", mucho se ha hablado sobre una norma que, sin estar aprobada, ha sido clave a la hora de formar el nuevo Gobierno.

Es posible que digan que la amnistía está fuera de la Constitución y del ordenamiento jurídico, algo que como viene recogido en el escrito firmado entre los socialistas y Junts, no es así y aleja a los firmantes de la vía de la unilateralidad.

No, tampoco se habla en ella de otra palabra que también se ha repetido en los últimos meses, el lawfare o la persecución política desde los tribunales. Algo que no aparece en el documento pactado.

Los acuerdos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas no sentaron nada bien a miles de personas y, desde el 3 de noviembre, se convocaron protestas de la derecha y la ultraderecha frente a la sede nacional de los socialistas en la calle Ferraz. En algunas de ellas se exhibieron banderas nazis, franquistas y terminaron con fuertes altercados con la Policía Nacional.

El objetivo, "putodefender España". Pero todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, movilizaciones incluidas, seguro que se trasladará a la mesa de Navidad. Los cuñados aguardan a la espera para dejar clara su opinión sin necesidad de que alguien les pregunte por ella.

España se rompe, pero tampoco tanto

Las Elecciones Generales del pasado 23 de julio las ganó el Partido Popular. Igual no lo sabías, pese a que Feijóo lo ha repetido por activa y por pasiva, casi diariamente, en los últimos cinco meses. Pero, nada más lejos de la realidad, España ya tiene un Gobierno de España y no, los populares no forman parte de él.

Aunque va muy relacionado con la anterior temática, para quién no lo sepa, Pedro Sánchez logró ser reelegido presidente del Gobierno tras recibir el apoyo de todos los diputados excepto PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro.

Los momentos de la reelección de Pedro Sánchez que quedarán para la historia De la convocatoria de elecciones tras el fiasco del 28 de mayo, a la investidura del candidato socialista esta semana.

Y se dice demasiado fácil. Antes de las negociaciones con los partidos independentistas, antes de las elecciones e incluso antes de que Yolanda Díaz lograra incluir en su proyecto político, Sumar, a Podemos, muy pocos daban un duro por tal resultado.

Tras la victoria de la derecha en los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, cualquier persona veía imposible que Sánchez pudiese seguir en la Moncloa, pero sí, el lema que se hizo viral antes de la apertura de las urnas no falló: "Más sabe el Perro Sanxe por Perro que por Sanxe".

Pero, como es de esperar, habrá algunos familiares que no dudarán en recalcar que este Ejecutivo es ilegítimo, pese a haber conseguido el apoyo mayoritario de la Cámara que representa a todos los españoles; que Sánchez es un golpista y que España vive una dictadura, lo dicen con total libertad; o que quiere ser el presidente "de la siguiente República", aunque ha defendido por activa y por pasiva la monarquía parlamentaria.

Y por supuesto, no podría ser menos las tres palabras que no emocionaron a Steven Spielberg por poco: "España se rompe". Un mensaje que se ha repetido, mientras la OCDE mantiene el crecimiento del país por encima de la media europea o cuando el IBEX35 ha registrado su mejor nivel desde antes de la pandemia, por decir algunos datos.

Por lo pronto, Sánchez se comerá estas navidades el turrón desde la Moncloa, no exento de polémica, en medio de las conversaciones con Junts y ERC, pero con la oposición insistiendo en que la gente debe seguir saliendo a las calles.

'Esto no pasaría con las pesetas'

No te preocupes, que aunque la política pueda ser el tema de debate principal a lo largo de la velada, hay otro que no se queda corto y que, probablemente, saldrá antes, durante y después de la misma, la inflación.

Ya fue objeto de charla durante las pasadas navidades, pero el preocupante aumento de los precios sigue vigente y cualquiera que sale a hacer la compra se da cuenta al instante. La vida está muy cara. De hecho, a niveles poco habituales en los últimos años.

La inflación también se hará notar, y mucho, en las cenas navideñas. Igual el cuñado de turno tirará del tópico, 'esto es culpa del euro', 'con las pesetas vivíamos mejor' o lo unirá en su crítica política y justificara que la culpa es del Gobierno.

Cierto es que el Ejecutivo ya ha anunciado que mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos, entre los que se incluyen las frutas, las verduras, la leche o el pan, pero algunos partidos como el PP han reclamado que esa exención se imite en el gravamen de la carne y el pescado.

Lo del piquito...

Igual es la primera vez que algunos de nuestros familiares hablarán sobre el fútbol femenino, aunque hay muchas posibilidades de que no lo hagan para celebrar que España se ha convertido en campeona del mundo femenino, por primera vez en la historia.

El hecho que opacó el inmejorable triunfo de las futbolistas en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el beso sin consentimiento de Luis Rubiales a la deportista Jenni Hermoso, es uno de los favoritos que aparezcan en las intervenciones de muchos cuñados.

Algunos intentarán ofrecer su opinión de una forma constructiva, sin dar lugar a duda a que, igual, no fue para tanto. Pueden tratar de justificar con ello que las jugadoras presionaron para poner fin a los problemas pasados que vivieron con la RFEF o, simplemente, que había motivos políticos por detrás.

Lo que está claro es que el discurso que Rubiales, digno de enmarcar para muchos de ellos, fue la guinda a un pastel que terminó con él fuera de la RFEF tras ser inhabilitado durante tres años por el TAD y la FIFA. Y, entre esas tinieblas, otra de las certezas, la más importante, es que España es campeona del mundo y lo seguirá siendo durante los próximos cuatro años. A veces hace falta recordarlo todo.

El fútbol femenino español ya había ganado antes de jugar la final del Mundial Han conseguido hacer historia en el mundo del fútbol, pero han logrado algo más importante que ni los títulos ni el dinero pueden dar, cumpllir los sueños de las que un día intentarán ser como ellas.

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

Ni 13 días habían pasado desde que le dimos la bienvenida a este 2023 que ahora se va y ya se conoció la que va a ser la canción del año, guste o no guste. Igual Bizarrap y Shakira eran conscientes de lo que iba a generar la sesión 53 del productor argentino, pero el tsunami mediático sigue haciéndose notar meses después.

Ya sea por casualidad o no, la artista colombiana sacó un tema en el que los dardos fueron constantes contra Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía, 222 días después de que hiciera oficial que se estaba separando del exfutbolista. Un número que había sido muy importante para ambos, porque tanto el ex del Barça como la cantante cumplen años el 2 de febrero.

Pique dedicando un gol a Shakira. Getty Images

Pero tanto Shakira como Bizarrap metieron un auténtico gol por la escuadra. La canción fue tema de debate en todos los lugares. Ese "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" se convirtió en un lema de muchas personas.

En menos de un año, la sesión 53 del productor argentino suma más de 653 millones de reproducciones en YouTube y lo que pasó tras arrancar la canción con aquel "perdón, ya cogí otro avión" ya forma parte de la historia de la música.

La sesión de Bizarrap con Shakira: un misil pop para Piqué y Clara Chía El productor argentino y la cantante colombiana protagonizan una 'tiradera' que muchos han rebautizado como 'Las mujeres ya no lloran'.

IA verás

Fue la palabra del año en 2022, pero la inteligencia artificial (IA) se ha dejado notar, sobre todo, en 2023. Si algo está claro es que ha venido para quedarse. Pero seguro que, en el caso de salir el 'temita', no se hablará mucho de los avances que ha generado.

Lejos de decir que ha servido para mejorar algunas invesigaciones tecnológicas, es posible que más de un familiar afirme que ha visto la película de Will Smith, Yo, Robot o la de Arnold Schwarzenegger, Terminator, y ya sabe 'como acaba esto'.

La ficción como fuente de inspiración. Algo así, como si viésemos a ultras tirando bengalas contra la Policía, en una manifestación, y creamos que eso es magia porque las escenas parecen sacadas de Harry Potter.

Lo cierto es que, con toda precaución, ya hay gobiernos que están debatiendo sobre el avance de la inteligencia artificial. De momento, no, no va a acabar con la humanidad, y la propia UE ya trabaja en la creación de una normativa para regular su uso.

Al igual que se dijo con la llegada de internet, lejos del tópico de que la IA acabará con todo, de momento 100 millones de personas ya la han usado en algún momento en el último año y, por el momento, las calles no están llenas de robots.

Aquel programa del que usted me habla

'Lo han dicho en la tele' es uno de los comentarios que mucha gente sigue haciendo. Pero cada vez es más común ver a personas que tratan de justificar algo con lo que han escuchado decir a un personaje famoso al que admiran.

Vamos, lo que viene siendo el día a día de cualquier cuñado. Pero, sí sirve como ejemplo perfecto de lo que se ha hablado en varias ocasiones en 2023, la opinión pública u opinión publicada.

¿Opinión pública u opinión publicada? El cambio climático preocupa más a los españoles que Cataluña Según el CIS, la preocupación por este asunto ha subido diez puntos en apenas dos meses. Los nacionalismos apenas inquietan, pese al ruido mediático.

Justificar algo porque lo ha dicho este personaje conocido, ha salido en este programa o lo ha defendido este presentador, en la actualidad, parece una razón de peso para muchos. No hay nada que hacer ante eso, aunque no sea cierto.

Muchos han sido los programas de radio y televisión que han reconvertido su contenido para tratar algunos de los temas de actualidad de los que todo el mundo habla. Ejemplo de ello fue ver a los informativos llenando varios minutos hablando del culebrón Shakira-Piqué.

Pero lo que ha llamado mucho la atención es la politización que han mostrado algunos de los espacios más vistos en España, como ocurre, en concreto, el que suele ser el más seguido del día, El Hormiguero. La opinión ha quitado espacio al entretenimiento y, depende de la ocasión, las tertulias sobre temas políticos se suceden día sí y día también.

En ellas se critica abiertamente al Gobierno, a las leyes que se aprueban o a las campañas que lanzan, como la del Ministerio de Igualdad, en la que su presentador llegó a reprochar que se gastaran "más de un millón de euros, de dinero público" para "llamarme machista".

Seguro que tu cuñado se está preparando para soltar un recital con algunos de estos temas e incluso puede sorprender hablando de cambio climático, que él no es ni machista ni feminista o que las Champions del Madrid en blanco y negro no valen.

Si ves que se complica, siempre puedes ponerte la camiseta de Jenni Hermoso, quitar el tema de Shakira que suena de fondo y pedirle a la inteligencia artificial que ponga la canción que se cantaba antaño en El Hormiguero: 'Vete a dormir, ya no pintas nada aquí'.