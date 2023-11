La breve pero aplaudidísima respuesta de Ignatius a las palabras de Alfonso Guerra en 'El Hormiguero'

Alfonso Guerra es tendencia en X, anteriormente Twitter, desde la noche del miércoles por su entrevista en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3. El exdirigente socialista cargó contra Pedro Sánchez por la amnistía y lamentó que se haya impuesto en España la cultura de lo tanto él como el presentador llamaron lo políticamente correcto.

Desde el programa más visto de España, Guerra dijo que "lo políticamente correcto es antidemocrático. Usted no me puede limitar mi expresión. Yo me expreso cómo quiera, sin insultar a nadie".

Después comentó que le dan "mucha pena" los humoristas: "Ya no pueden hablar de nada. Antes hablaban de homosexuales, de enanos, de todo… Ahora, no". Unas palabras que han hecho que el fragmento donde dice esto sea de lo más visto en la red social de Elon Musk.

Precisamente en X, numerosos cómicos han querido responder a Guerra. Tanto Ana Morgade como Ignatius Farray han querido dejar clara su postura al respecto de forma tajante.

"Si él supiera que, precisamente, sus opiniones políticas se han convertido, hoy en día, en el equivalente a un humorista que hablase de enanos y de homosexuales...", ha señalado el cómico canario en un mensaje que supera en pocos minutos los mil 'me gusta'.