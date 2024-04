La impronunciable palabra que mejor define las ganas de comer cuando no tienes hambre

Es domingo por la tarde, hace poco que has acabado de comer, estás totalmente aburrido, pero no puedes evitar ir al frigorífico a por un tentempié, a pesar de que no tienes hambre. Igual que los fumadores dicen que varios de los cigarrillos que se fuman a lo largo del día son por mero aburrimiento, por llevarse algo a la boca, los que no fuman recurren a ese clásico trozo de chocolate, galleta o bocadito de jamón.

La curiosidad es que hay un término que define estos actos. Se trata de "kuchisabishii" o "kuchi zamishi", una palabra japonesa que literalmente significa "boca solitaria" o "anhelo por tener o poner algo en la boca".

Ese sensación de que "la boca se siente sola" es común, pero se agrava con el estrés, la ansiedad o el aburrimiento: "Si tienes hambre emocional, tu cerebro puede desear comida y disfrutar de ella aunque acabes de comer y te sientas saciado", expresó Boticaria García en La Sexta.

La farmacéutica expresó que el culpable es el cortisol y alertó sobre los peligros de presentar niveles altos del mismo. Entre los mismos, uno de los más preocupantes es que se frena la producción de leptina, la hormona de la saciedad, al mismo tiempo que se liberan mayores dosis de grelina, la hormona del hambre.