La policía vigila de cerca el cementerio de coches robados de alta gama en Toledo

El aparcamiento público de Mas del Ribero, en Toledo, acumula una quincena de coches de alta gama requisados por la Guardia Civil y en depósito por falta de espacio en sus instalaciones. Esta práctica habitual desde hace tiempo está causando problemas de inseguridad entre los vecinos y los conductores que estacionan ahí.

Los robos en estos vehículos de lujo y la imagen degradada que provoca ha motivado ya a la administración municipal a intentar buscar una solución, aunque no es su competencia, según ha informado el medio La Tribuna de Toledo.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, está tratando de buscar alternativas para que esos vehículos, la mayoría de ellos en muy mal estado, sean trasladados a un espacio más adecuado que un aparcamiento público. De momento, sin embargo, no han tomado ninguna decisión.

Cañizares, según informa el mismo medio, está en conversaciones con la Policía Local en busca de una alternativa por cortesía entre administraciones, pero la solución no es sencilla, según han dicho fuentes municipales. Por ahora, barajan la posibilidad de que Talleres Bonilla, recién adjudicataria del servicio de depósito de vehículos, retirada de coches abandonados y su tratamiento, pueda encargarse también de llevarse estos coches de Mas del Ribero. Pero la propuesta no es sencilla porque el contrato no incluye esta prestación.

Aún habrá que esperar para saber la Concejalía de Seguridad Ciudadana plantea alguna alternativa más a modo de cortesía institucional con la Guardia Civil. Mientras, el mismo medio señala que la Policía Local seguirá vigilando la zona para evitar que estos vehículos requisados inviten a episodios de inseguridad.