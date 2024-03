Los pescados sin espinas más sanos del Mercadona, según una técnico nutricionista

El pescado es uno de los productos típicos de la dieta mediterránea. Cuenta con diversos beneficios para la salud y al mismo tiempo, presenta una enorme variedad de especies que multiplica sus posibilidades en la cocina.

De hecho, casi todos los expertos coinciden en los beneficios del pescado y recomiendan incluirlo en mayor o menor medida, entre 2 y 3 veces a la semana combinando blanco y azul. Es una fuente concentrada de nutrientes. De ellos, podemos destacar:

- Minerales como yodo, selenio y zinc, difíciles de encontrar en animales terrestres.

- Vitaminas A y D, esta última especialmente en pescados grasos como el salmón.

- Proteína de calidad, fácil de digerir y de alta biodisponibilidad.

Aunque España es uno de los países donde más pescado se come en el mundo, lo cierto es que el pescado es un alimento al que se resisten algunas personas, sobre todo por sus espinas. Pero incluirlo en la dieta es de gran importancia. Pues como explica Ana Luzón, técnica en Nutrición “los ricos ácidos grasos del pescado están asociados con menor declive cognitivo y mayor volumen de materia gris e índices menores de depresión”. Además, “su consumo también desempeña un papel crucial en la salud, ya que ayudan a reducir riesgos de enfermedad coronaria, cerebrovascular, cáncer, degeneración macular y diabetes” añade Luzón.

Es importante rotar el tipo de pescado que comemos ya que el pescado, como cualquier alimento del mundo moderno, contiene algunas sustancias poco deseadas, como metales pesados entre otros. Según explica la experta “aunque tu cuerpo puede deshacerse fácilmente de cantidades pequeñas de muchas sustancias, no lo puede hacer de una dosis elevada de una concreta. No obstante, no comer pescado tiene más riego”.

En cuanto a las especies más recomendadas por nutricionistas como Ana Luzón, desde el punto de vista nutricional, “el salmón es el claro ganador de la competencia de los pescados más saludables. Los pescados más grasos de aguas frías son una mejor fuente de omega-3 que otras fuentes”, podemos encontrar salmón salvaje ultracongelado en la sección de congelados de Mercadona. Tal y como explica “la congelación mantiene el valor nutricional del pescado y evita el crecimiento y desarrollo de bacterias, siempre que no se rompa la cadena de frío. Dentro ellos, los ultracongelados son de mayor calidad”.

El siguiente mejor pescado del Mercadona, desde el punto de vista nutricional de Ana Luzón son la lubina y la dorada. “Estos dos pescados semigrasos están disponibles todo el año gracias a la acuicultura mediterránea”. Solo tiene una gran espina dorsal, por lo que se separa sin esfuerzo. A la hora de su consumo, Ana comenta que “hay diferentes opciones de prepararlas, siendo las más interesantes a la brasa, a la plancha, al horno o a la sal”. En Mercadona podemos encontrar bolsas de lubina y dorada en limpias, en filetes y sin espinas en su zona de congelados.

Por último, otras variedades de pescados y mariscos que para Luzón dan la talla tanto en términos de salud personal como por no contener espinas son “los bivalvos, una clase de molusco que incluye a las ostras, los mejillones y las almejas y que tienen un contenido relativamente alto de omega-3”. “Destacaría los mejillones por su alto contenido en hierro y su precio” comenta la experta. Se venden en una bolsa de 450 gramos a un precio de 3,25 euros, preparar directamente en el microondas y consumir.

Luzón concluye que “sin duda, los mejores pescados son los azules más pequeños como la anchoa el boquerón o las sardinas”. Aunque si no quieres prepararlos en casa, y buscas una opción rápida y saludable, Luzón aconseja adquirir “sus conservas en aceite de oliva virgen o las preparaciones en salazones de la cadena de supermercados de Mercadona”.