Soy técnico de nutrición y te confieso los tres postres del Mercadona que me encantan (y que son saludables)

¿El postre es imprescindible para una dieta equilibrada? Es una pregunta que muchas personas se hacen a la hora de elegirlo como último plato después de la comida o la cena, sobre todo si se opta por productos dulces. Pero para Ana Luzón, técnica en nutrición “comer postre no es necesario, aunque hacerlo no es ni bueno ni malo”.

No obstante, lo que sí se recomienda es consumir fruta como postre típico diario. Para llegar a las recomendaciones de ingesta de fruta, Luzón propone que “incluir una fruta en el desayuno, comida y cena puede hacértelo más fácil”. Aunque añade que “muchas personas prefieren dejar la fruta para hacer una media mañana y una merienda”. Elegir esta opción puede ayudar a que el cuerpo siga estando a pleno rendimiento hasta la hora de la comida, puesto que estos alimentos aportan una gran variedad vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para la salud. Además, es rica en fibra, lo que la convierte en una opción saciante y beneficiosa para el sistema digestivo.

Con respecto a las dudas sobre la idoneidad de tomar postre, Ana Luzón recomienda “incluir un postre cuando la comida o cena queda un poco coja en algún nutriente o si nos hemos quedado con hambre”. Aunque la experta subraya que “incluir más cantidad de comida sería igual de recomendable”.

En este sentido, Luzón, pone como ejemplo que “si comemos un plato de legumbres con verduras, optar por un postre que incluya proteína y grasa saludables podría completar nuestra ingesta, aunque podríamos incluir un huevo duro picado y un poco de pollo o jamón”.

Pero si queremos hacerlo con un postre, que además de un sabor dulce contengan buenos nutrientes y no calorías ni azúcares en exceso, Ana Luzón propone otras buenas opciones para crear un postre sano con una selección de productos que podemos encontrar en la cadena de supermercados Mercadona:

• Yogur alto en proteína Hacendado, una chocolatina 85% de cacao Hacendado y unas frambuesas congeladas Hacendado. Si bates el yogur con las frambuesas obtendrás algo muy parecido a un helado.

• Queso fresco batido Hacendado, nueces, manzana picada y canela.

• Natillas sabor vainilla +Proteínas Hacendado. Aunque si estamos fuera de casa, la experta aclara que este último lo recomienda para ocasiones puntuales.

Está bien comer un postre de vez en cuando para satisfacer los pequeños antojos, pero siempre evitando los excesos. Como recuerda Ana Luzón “si has comido suficiente y te has quedado satisfecho, incluir un postre, por muy saludables que sean las elecciones, solo por pensar que es más sano, no lo es”. Su ingesta “puede llevar a un exceso de calorías, lo que repercutiría en una ganancia de grasa” concluye.