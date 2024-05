Suben hoy los precios de Movistar Plus+: estas son las tarifas y clientes afectados

Movistar ha incrementado los precios de ciertos paquetes de Movistar Plus+ y estas nuevas tarifas se implementan desde este lunes 13 de mayo de 2024. Este aumento afecta tanto a los clientes de miMovistar como a los usuarios de tarifas Movistar Fusión.

Específicamente, los paquetes Motor de Movistar Plus+ y Deportes Total aumentan su tarifa en 5 euros, pasando Motor de 10 a 15 euros al mes y Deportes Total de 19 a 24 euros mensuales. Además, se incrementa también en 5 euros mensuales el precio de seis tarifas de Movistar Fusión.

El resto de los usuarios con paquetes deportivos distintos a los mencionados o aquellos con la tarifa básica de Movistar Plus+ no se verán afectados por esta subida. Según Telefónica, la operadora responsable, este aumento se debe a un incremento en los costes del sector y a la necesidad de mantener la calidad de sus contenidos. No obstante, aquellos usuarios que no deseen continuar con Movistar tras este aumento tendrán la opción de cancelar su suscripción, ya que sus tarifas no requieren permanencia.

Así quedan las nuevas tarifas de Movistar

Con todo esto, las tarifas que aumentan de precio este mes se modifican de la siguiente manera:

Packs de miMovistar:

Pack Motor: sube de 10 a 15 euros al mes

Pack Deportes Total: sube de 19 a 24 euros al mes

Packs de Movistar Fusión:

Total X2: sube de 177 a 182 euros al mes

Total Plus: sube de 191 a 196 euros al mes

Total Plus X4: sube de 208 a 213 euros al mes

Total Plus con 4 líneas: sube de 218 a 223 euros al mes

Total Plus X2 con 4 líneas: sube de 230 a 235 euros al mes