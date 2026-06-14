Ni insecticida en spray ni remedios virales: lo único de la despensa que reduce un hormiguero de verdad

Hay un método de verdad eficaz para acabar con las hormigas en casa, ya que no vale con ir eliminando a las que van surgiendo.

Las hormigas son una de las plagas domésticas más persistentes. A diferencia de otros insectos, rara vez aparecen solas. Cuando una exploradora encuentra comida, deja un rastro químico que el resto de la colonia sigue con precisión. Por eso, eliminar las hormigas visibles suele tener un efecto limitado: mientras el nido permanezca intacto, volverán a aparecer.

Cada verano, miles de hogares se enfrentan al mismo problema en cocinas, terrazas y patios. Las hormigas encuentran fácilmente restos de comida, humedad o pequeños refugios donde establecer rutas permanentes.

Frente a esta situación, abundan en internet los remedios caseros virales y los insecticidas de acción inmediata. Sin embargo, los expertos en control de plagas coinciden en que la única solución realmente eficaz pasa por atacar la colonia completa.

Y para ello existe un ingrediente sencillo, económico y disponible en muchas farmacias y droguerías: el ácido bórico.

Por qué matar las hormigas visibles no sirve



Uno de los errores más habituales es pulverizar insecticida directamente sobre las hormigas que vemos caminando por la cocina. Aunque el resultado parece inmediato, en realidad solo se elimina una pequeña parte de la colonia.

El verdadero problema suele encontrarse en grietas de paredes, cámaras interiores, jardines próximos, zócalos y falsos techos y huecos estructurales del edificio.

Mientras la reina siga viva y continúe poniendo huevos, las obreras seguirán apareciendo.

Por este motivo, las empresas profesionales utilizan cebos de acción lenta en lugar de insecticidas de contacto.

El ácido bórico: el método que llega hasta el hormiguero



La lógica es sencilla: convertir a las propias hormigas en transportistas del veneno. Los cebos elaborados con ácido bórico funcionan como un auténtico "caballo de Troya". Las obreras recogen el alimento, lo llevan al nido y lo comparten con el resto de la colonia mediante el intercambio de comida.

De esta forma, el producto acaba llegando a otras obreras, a las larvas, a los individuos reproductores y a la reina. Cuando esto ocurre, la colonia empieza a colapsar desde dentro.

Cómo preparar un cebo casero



Una de las fórmulas más utilizadas consiste en combinar el ácido bórico con un alimento muy atractivo para las hormigas.

La receta más habitual es de 3 gramos de ácido bórico y 30 gramos de leche condensada. Ambos ingredientes deben mezclarse hasta obtener una pasta uniforme.

Después se preparan pequeñas bolitas del tamaño aproximado de una lenteja y se colocan en esquinas de la cocina, detrás de electrodomésticos, junto a zócalos y cerca de los puntos de entrada.

El efecto no es inmediato. Precisamente esa lentitud es la clave de su eficacia. Los primeros resultados suelen aparecer entre tres y diez días después.

Precaución con niños y mascotas



Aunque el ácido bórico presenta una toxicidad relativamente baja para las personas cuando se utiliza correctamente, debe manejarse con precaución.

Los expertos recomiendan mantenerlo fuera del alcance de niños, evitar que lo consuman mascotas, además de colocarlo en recipientes protegidos y no utilizar cantidades superiores a las recomendadas. La eficacia no aumenta por añadir más producto.

Tierra de diatomeas: útil, pero con limitaciones



Otra alternativa frecuente es la tierra de diatomeas alimentaria. Se trata de un polvo mineral formado por restos fosilizados de microorganismos acuáticos.

Su funcionamiento es completamente diferente al del ácido bórico. En lugar de intoxicar a las hormigas, daña su exoesqueleto y favorece su deshidratación.

Entre sus ventajas destacan que no contiene insecticidas químicos, puede utilizarse como barrera preventiva y resulta eficaz en ambientes secos.

Sin embargo, presenta limitaciones importantes, como que no elimina a la reina, no destruye el hormiguero, pierde eficacia con la humedad y actúa de forma lenta. Por ello suele emplearse como complemento y no como solución definitiva.

La canela sí repele, pero no elimina el problema



La canela es otro de los remedios naturales más populares. Su intenso aroma altera las feromonas que utilizan las hormigas para orientarse y seguir sus rutas habituales.

Puede aplicarse en polvo, mediante infusión pulverizada y con aceite esencial. Sin embargo, los especialistas advierten de que su efecto es únicamente repelente. La colonia sigue viva. Las hormigas simplemente buscarán otra ruta para acceder al alimento.

Cómo evitar que regresen



Incluso después de eliminar un hormiguero, la prevención sigue siendo fundamental.

Las medidas más eficaces son mantener la cocina limpia, guardar los alimentos correctamente, eliminar fuentes de agua y sellar accesos.

La clave para acabar con una infestación está en entender que no todos los remedios persiguen el mismo objetivo. Productos como la canela o la tierra de diatomeas pueden ayudar a mantener alejadas a las hormigas, pero no suelen destruir el hormiguero.

El ácido bórico, en cambio, actúa de forma distinta: utiliza a las propias obreras para introducir el veneno en el corazón de la colonia. Por eso sigue siendo una de las herramientas más eficaces y económicas para combatir una de las plagas domésticas más comunes cuando llega el calor.