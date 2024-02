Prohíben el despegue de un avión por tener los cojines de los asientos demasiado acolchados

El Gobierno italiano se ha visto obligado a paralizar un despegue en uno de sus aeropuertos tras comprobar que los asientos eran 'demasiado cómodos' para los pasajeros.

Según la información de View from the wing, recogida por The Independent, un vuelo de la compañía British Airways que iba de Milán a Londres tuvo que ser interrumpido.

Las autoridades llevaron a cabo una inspección sorpresa antes del trayecto que iba a comenzar en el aeropuerto Linate de Milán y se dieron cuenta de que los asientos que estaban en el ala superior del Airbus A320neo tenían los cojines incorrectos

El problema es que era muy gruesos y eso suponía un riesgo para la seguridad. a fila de salida de un avión suele contar con más espacio para las piernas para hacer una rápida evacuación, en el caso de emergencia.

Según las revisiones, esperaban que los cojines estuvieran modificados, pero no lo estaban y su grosor superaba lo establecido.

El vuelo terminó saliendo, pero con una hora de retraso, porque no encontraban los cojines necesarios. Todos los pasajeros revisaron los cojines de sus asientos y lograron, así, encontrar los cojines más pequeños que sí podían colocarse en la salida de seguridad.