Preguntan a Ana Peleteiro si España es un país racista y su respuesta no puede ser más clara

La atleta Ana Peleteiro, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha ofrecido una entrevista a la revista de moda de El País, S Moda, y en ella, se ha pronunciado de forma muy clara sobre si cree que España es un país racista.

Al ser preguntada por el debate que se ha vuelto a formar tras los insultos que el futbolista del Real Madrid Vinicius Jr. recibió en un partido ante el Valencia, la deportista ha defendido que no piensa que "seamos un país racista, sino clasista".

"Un negro en un Bugatti nadie le trata mal. La gente que dice eso en un campo de fútbol probablemente fuera de él no tenga nada en contra de una persona racial", ha razonado.

Ana Peleteiro critica que la gente va al campo de fútbol "a insultar" y reconoce que "me da mucha pena y creo que habría que regularlo para penalizar siempre los insultos racistas en instalaciones deportivas".

"En Twitter recibo racismo todos los días, pero es difícil que alguien te insulte por la calle. Para mí, el racismo es incultura", ha justificado.

La atleta también se ha pronunciado sobre las críticas que recibió tras hablar de la maternidad por vientre de alquiler de Ana Obregón y ha asegurado que a ella no le afectan.

"Ya ni leo Twitter porque me parece un estercolero. Con lo de Ana Obregón, yo no la criticaba a ella, sino el acto de comprar hijos. Y si creó revuelo me alegro porque mucha gente no conocía bien en qué consistía el vientre de alquiler y gracias a eso ahora lo saben y están en contra", ha detallado.