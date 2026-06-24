Suiza puso paneles solares a flotar en un lago de los Alpes a 1.810 metros y se amortizan en 2,8 años: rinden más por el reflejo de la nieve

En el año 2019, las empresas Poralu Marine y Romande Energie instalaron una plataforma solar sobre el Lac des Toules, un embalse situado en Valais (Suiza), a 1.810 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Se trata del primer parque solar flotante del mundo en un entorno alpino. Aunque su construcción fue costosa, un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (Suiza) ha llegado a la conclusión de que la plataforma solar se ha amortizado en tan solo 2,8 años.

El motivo es que los paneles solares situados sobre el Lac des Toules son altamente productivos debido a que reciben un elevado nivel de radiación gracias al reflejo de la nieve existente en la zona.

En relación al desarrollo del parque solar, desde Poralu Marine explican en su sitio web que "dada la elevada altitud, era necesario considerar al diseñar la estructura flotante, las restricciones climatológicas del ambiente alpino".

Condiciones meteorológicas extremas

En concreto, la compañía ha señalado que la plataforma se construyó con unas particularidades específicas que hicieran posible "enfrentar condiciones como temperaturas de -30 C°, vientos de hasta 120 km/h, el congelamiento del lago (60 cm de hielo) y fuertes nevadas (hasta 50 cm)".

En cuanto a las características de la instalación, Poralu Marine ha detallado que "la planta actual mide 2.240 metros cuadrados y es soportada por una estructura flotante hecha de una aleación de aluminio, construida para resistir condiciones climáticas extremas. Los flotadores están hechos de polietileno de alta densidad. Romande Energie S.A. armó los paneles fotovoltaicos directamente sobre las estructuras, y luego la planta completa fue lanzada al agua".

Otros rasgos destacables de la estructura es que se encuentra anclada en el lago gracias a la utilización de pesas y está diseñada para tener capacidad de adaptación al nivel del agua.