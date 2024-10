Última hora de la DANA en España: varios muertos en Valencia y al menos siete desaparecidos

Una tromba de agua aísla empresas en Riba-roja



Una tromba de agua ha aislado esta tarde la zona industrial de Riba-roja de Túria (Valencia), donde se ubican 1.400 naves en varios polígonos, y ha impedido que muchos trabajadores pudieran regresar a sus casas al acabar la jornada laboral.



Así lo ha explicado el alcalde de la localidad, Robert Raga, quien ha asegurado que han vivido momentos muy preocupantes y una situación "muy extrema", si bien el agua ha comenzado ya a bajar esta noche y los trabajadores "ya no corren tanto peligro", aunque de momento no saben si hay personas desaparecidas.



Ha indicado que Riba-roja está en una zona llana y toda el área industrial, que ocupa 6 millones de metros cuadrados con polígonos como L'Oliveral o el Sector 12 y 13, recoge las aguas que llegan de la cabecera de Chiva y Buñol, lo que ha generado inundaciones en algunas naves.



El alcalde ha indicado que la A-3 estaba bloqueada en dirección a València y a Madrid, que es la salida natural de la zona industrial, y la carretera CV-374, que discurre entre Riba-roja y Loriguilla, estaba también inundada y no podían salir.