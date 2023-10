Una pareja de jubilados confirma que es más barato vivir en un crucero que en un geriátrico

Marty y Jess Ansen son una pareja de jubilados australianos que lleva viajando desde que terminó la pandemia de Covid-19. Llevan 51 cruceros reservados hasta el momento, lo que supone más de 500 días fuera de casa.

El matrimonio tomó esta decisión alegando que es mucho más barato vivir en un crucero que en un geriátrico o en una casa de retiro. Además, se han convertido ya en toda una inspiración para los jubilados de todo el mundo, sobre todo para quienes buscan dar un cambio a su vida monótona.

Una de las bromas que más suelen hacer es que son ellos quienes dan la bienvenida a los capitanes de los barcos y no al revés, como suele ser habitual. Además, el hombre ha asegurado, entre risas, que no podrían volver a vivir en una casa normal porque ya se les ha olvidado cómo hacer la comida o la cama.

Ventajas de vivir en el mar

La pareja resalta que la mayor ventaja de vivir en el mar es que nunca se aburren. Los cruceros ofrecen una amplia variedad de actividades, como bailes, cenas o juegos. Además, no tienen que preocuparse de pagar facturas ni de limpiar la casa, ya que tienen todo pagado y hecho para ellos.

De momento no se plantean volver a tierra firme, aunque en las próximas semanas van a bajarse del barco para visitar la isla de Hawái. No obstante, después de una breve pausa ya han asegurado que volverán a subirse a un crucero. Su plan es estar navegando al menos un año más.