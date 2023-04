Samsung obliga a Google a activar el 'código rojo' 

La irrupción de ChatGPT ha tenido (y tendrá) un impacto significativo en la forma en la que accedemos a la información o interactuamos con la tecnología, pero también ha abierto un importante debate sobre los peligros que encierra el uso de la inteligencia artificial.

"La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de una larga pausa veraniega de la IA y no nos apresuremos a caer sin estar preparados", decía la carta abierta firmada por expertos y empresarios que publicaba hace unas semanas la organización Future of Life Institute.

Aunque ChatGPT ha planteado preocupaciones sobre seguridad, es innegable el impacto que ha tenido en el sector tecnológico, donde se han producido movimientos empresariales de calado. El último, en Google, que han anunciado un importante movimiento ante el temor de que los usuarios de su buscador deje de serlo por el hecho de pasarse a la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico está rediseñando por completo el funcionamiento de su motor de búsqueda con el objetivo de conseguir una experiencia de usuario más personalizada empleando para ello tecnología de inteligencia artificial (IA), al igual que han hecho otras compañías como Microsoft con Bing y que ya atrae a firmas como Samsung.

Conocido internamente como Proyecto Magi, un equipo multidisciplinar de 160 trabajadores de la compañía está creando nuevas características para "intentar anticiparse a las necesidades de los usuarios", tal como ha adelantado The New York Times.

Este periódico apunta a que esta modificación de su actual motor se debe a que recientemente se ha sabido que Samsung estaba considerando reemplazar Google por el buscador de Microsoft, Bing, como sistema predeterminado de sus dispositivos móviles. Un movimiento que, por otra parte, puede generar un importante agujero en las cuentas de la empresa: supondría no contar con unos 3.000 millones de ingresos anuales que llegan a través de un acuerdo suscrito por las dos compañías, según cálculos publicados por Xataka.

Esto se debería a las últimas novedades que este presenta, basadas en inteligencia artificial, entre las que destacan el creador de imágenes basado en el modelo Dall-E, Bing Image Creator, que genera contenido escrito y visual "en un solo lugar", tal y como explicó la compañía el pasado mes en su blog oficial.

Considerando este movimiento como "una amenaza grave" para el negocio del buscador de Google, esta ahora está centrada en "traer nuevas funciones impulsadas por IA a la búsqueda", según ha explicado la portavoz de Google, Lara Levin.

Proyecto Magi se encuentra en las primeras etapas y su cronograma aún no está establecido. Solo se sabe que el sistema en el que trabaja Google sería capaz de saber lo que los usuarios desean buscar y que ofrecería listas personalizadas con distintas opciones de productos para comprar o de información que podría interesarles.

The New York Times también ha adelantado que la IA de Google tendría la capacidad de mantener conversaciones con los usuarios y que la nueva versión del buscador agregará funciones al motor de búsqueda ya existente, según documentos a los que ha tenido acceso.

Este proyecto, que también tendría presentes anuncios integrados en los resultados de búsqueda, llegaría inicialmente a un grupo de un millón de personas, para que puedan probar y aprobar sus características. A continuación, se extendería a unos 30 millones más para finales de año, aunque de momento solo se espera que estas funciones estén disponibles de manera exclusiva para usuarios de Estados Unidos.

Más inteligencia artificial en Google

Otras de las capacidades de la inteligencia artificial en las que está trabajando Google es la de mejorar las búsquedas en Gogle Earth o la búsqueda de música y canciones solicitándoselas a un 'chatbot', según ha matizado un directivo de la compañía en otro documento.

Google presentó Bard, su 'chatbot' a principios de febrero y aunque han prometido que lo mejorarán con modelos de lenguaje más potentes, poco más se sabe de las capacidad de esta inteligencia artificial.

También prepara actualmente GIFI, una herramienta que usaría esta tecnología para generar imágenes en los resultados de Google Imágenes, así como Tivoli Tutor, que se presenta como un auxiliar para aprender idiomas a través de conversaciones escritas.

Asimismo, Searchalong permitiría a los usuarios hacer preguntas a un 'chatbot' mientras navegan en la web a través de Chrome. Así, sería capaz de encontrar qué hacer según una determinada localización, por ejemplo, cerca de un apartamento o casa de alquiler por Airbnb.