La AEMET explota contra las predicciones de Jorge Rey y sus hormigas

No todo vale, tampoco en meteorología. Es el mensaje que ha transmitido, con especial fuerza en las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para salir al paso de uno de los rostros más populares en cuanto a vaticinios climáticos, el de Jorge Rey.

Desde la agencia rechazan la participación de este joven aficionado a la meteorología en unas jornadas organizadas por la Universidad CEU-San Pablo, en las que aparece invitado a hablar de sus métodos tradicionales. Rey se apoya en las cabañuelas y el comportamiento de animales, como las hormigas, para predecir qué tiempo va a hacer próximamente.

Tirando de las cabañuelas acertó con la llegada de Filomena, el temporal de frío extremo que colapsó Madrid y buena parte de España en el enero de 2021. De su éxito llegó su 'conversión' en fenómeno viral, algo que rechaza la AEMET.

Desde uno de los perfiles oficiales de la agencia en redes sociales se extrae una denuncia a la invitación de la CEU-San Pablo a Jorge Rey, como informaba El Independiente. "Y todo ello aunque AEMET ha alertado en varias ocasiones del peligro que tiene hacer caso a este tipo de predicciones, que en ocasiones pueden costar vidas humanas", recoge literalmente la propia entidad pública.

Más duro ha sido uno de sus miembros, Alberto Martín, que llega a espetar “El joven que predice el tiempo con hormigas”, no, no y no. No predice una mierda!".

"Es como si yo, a un jefe de sala de un ACC [centro de control aéreo], le hago una “predicción” de las tormentas leyendo los posos del café y regula el tráfico aéreo en base a ello. ¿A que no se sentiría seguro ni Dios?", sentencia el experto de AEMET.