El Niño avanza imparable a categoría récord y ponen fecha a su desaparición

A medida que se acerca a su punto álgido en las próximas semanas, el fenómeno de El Niño va en dirección de convertirse en uno de los cinco más intensos desde 1950, cuando comenzaron a registrarse estos patrones climáticos. Así lo refleja una de las conclusiones del informe que contiene la última actualización sobre el seguimiento y la evolución del fenómeno del Centro de Predicción del Clima (CPC) de la NOAA.

Así, se espera que El Niño continúe durante todo el invierno del hemisferio norte, ha informado la web Meteored según las últimas previsiones del CPC de la NOAA. Lo más destacado del informe, según resaltan, es que ahora hay una probabilidad del 54% de que se produzca un fenómeno El Niño "históricamente fuerte" (≥ 2,0 °C en la región Niño-3,4) entre los meses de noviembre a enero. En la actualización anterior la probabilidad era solo del 35%.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El informe también muestra un probable punto de culmen. Establece una transición gradual a condiciones neutras entre los meses de abril a junio de 2024. En este trimestre, la probabilidad de que ocurra la categoría neutra se sitúa con un 60%. Frente a esto, la probabilidad de que permanezca en la categoría El Niño es de un 37%.

Durante los siguientes meses, que coinciden con el verano en el hemisferio norte, la señal de El Niño irá perdiendo fuerza y debilitándose de forma constante y la probabilidad de permanencia es de solo el 11%. Mientras, la probabilidad de retorno de La Niña aumenta al 44%.

Otra de las principales conclusiones del informe apunta que el sistema acoplado océano-atmósfera refleja una clara señal de un creciente fenómeno de El Niño. Las temperaturas de la superficie del océano (TSM) fueron superiores a la media en todo el océano Pacífico ecuatorial, aumentando en el Pacífico central y centro-oriental en noviembre.

Hasta ahora, según señala el mismo medio, no se ha podido demostrar si El Niño tiene repercusiones en España y Europa porque según algunos investigadores no hay evidencias claras del impacto en la península ibérica. En Europa, y en España en particular, los impactos de este fenómenos son indirectos, variables y con una baja correlación, pero pueden producirse.

Para los próximos meses, el modelo de referencia de Meteored apunta que habrá una anomalía térmica positiva en diciembre, enero y febrero. Esto se traduce en que habrá temperaturas superiores a la media durante todo el invierno en toda España.