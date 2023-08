A Guillermo Fesser le llueven los 'me gusta' al contar lo que ha dicho su madre sobre los OVNI

El periodista Guillermo Fesser lleva varios días acumulando 'me gusta' en Twitter al contar la frase que dijo su madre, de 100 años, al escuchar las últimas noticias que están saliendo sobre OVNIS.

"Mi madre, de 100 años, sobre los marcianos: 'Pues mira, si vienen, a mí no me los presentéis, por favor. Yo ya he conocido a tanta gente que, si te digo la verdad, no tengo ya ganas de conocer a nadie más", ha escrito Fesser en un mensaje que supera ya los 10.000 'me gusta'.

Todo ello después de que un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidiese al Gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército que aseguran haberlos visto y que también dicen que las autoridades guardan pruebas de ellos.

Según informa EFE, los tres militares retirados aseguraron que las autoridades estadounidenses han detectado sobre el espacio aéreo del país desde hace décadas como una amenaza para la seguridad nacional, independientemente de su origen.

Todos ellos testificaron ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados "fenómenos anómalos no identificados", u ovnis.