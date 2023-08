Fue azafata y ahora advierte a todo el mundo: por qué siempre deberías llevar una foto tuya de carné

La usuaria de TikTok @azul_mistico, que fue azafata de aviones y ahora es Youtuber, ha compartido un consejo en la red social que, según dice, puede salvar de un apuro muy gordo en un viaje a más de uno.

"Hay una cosa que siempre, siempre, siempre deberías llevar cuando te vas de viaje y que seguramente nunca se te había ocurrido, y es una foto de carné", empieza diciendo.

Consciente del desconcierto que provoca esa afirmación, la usuaria da una explicación: "Te voy a explicar por qué. Imagínate que has reservado el viaje de tu vida, súper caro, y cuando llegas al aeropuerto te encuentras con que tu pasaporte no tiene la validez que necesitas, te lo han robado, lo has perdido o incluso te lo han roto, que a mí me ha ocurrido en un aeropuerto".

"Hay aeropuertos, como el de Barajas, donde hay comisarías de Policía donde te hacen un pasaporte de emergencia al momento. Si te pasa estando en el extranjero puedes ir a un consulado o a una embajada, pero para hacerte el pasaporte te pueden pedir una foto de carné", continúa detallando.

"Ya sabéis que cada vez es más difícil encontrar fotomatones, así que llevar esto puede ser la diferencia entre que podáis coger ese vuelo o no. Ya me daréis las gracias", finaliza.

En la descripción del vídeo, la mujer subraya que ella lo sabe por experiencia porque ya se encontró una vez en esta situación: "Por suerte, encontré una foto antigua en mi Drive y un buen amigo en Madrid la imprimió y me la trajo al aeropuerto".

"Desde entonces SIEMPRE las llevo conmigo. Es de esas cosas que no ocupan nada pero te pueden salvar en un mal momento!", insiste.