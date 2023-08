Javier Ruiz da una 'buena' noticia que afectará a millones de españoles en septiembre

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha anticipado una 'buena' noticia que afectará a millones de españoles en septiembre. Buena, entre comillas, porque significará un simple alivio tras fuertes subidas de los tipos de interés.

Tras conocerse que el BCE ha subido los tipos de interés en un cuarto de punto y los sitúa en máximos del 4,25%, Javier Ruiz ha señalado en Uppers: "Creo que aquí estamos ya... no digo en la última clavada, pero digo que es la penúltima subida de tipos".

El periodista ha calificado de "brutal" la subida que acabamos de vivir y ha remarcado que "estamos en el nivel más alto desde los años 2000, en el nivel más alto de la historia del euro".

"¿Qué viene? Vienen ahora mismo hipotecas más altas, no os quepa duda. Y vienen unos pequeños apuros más. Pero consuelo de verano: este es el fin del camino. Queda, como máximo, una subida más. En septiembre no van a volver a subir las hipotecas. En septiembre ya no pasará", ha garantizado.

"Y en octubre o noviembre, en función de cómo vayan los precios, todo debiera hacer que vayan bajando poco a poco y podríamos tener la última y se acabó. ¿Qué significa esto? La hipoteca máxima va a cerrar en 4,11. Significa que vuestro Euríbor se va a ir o al 4,25 o al 4,50. No se va a ir más allá, este es el techo del Euríbor si no hay un descarrilamiento o un calentón de la economía", ha explicado.

Con todo, Ruiz ha admitido que "es una pasta terrible porque son dos años de subida": "Vas a acabar pagando 350 euros más por tu hipoteca media. Mucho dinero, muchísimo dinero, pero si queremos ver el lado positivo es que ya no van a subir más".

"Y como lo importante no solo es cuándo suben, sino cuándo bajan, suben pero nuestra montaña no es una montaña de subida y bajada. Tiene un cráter muy largo por arriba. Es decir, que van a seguir en el 4,2-4,5 durante meses, si no años, antes de volver a bajar", ha avisado.

Por eso, el periodista ha resumido: "El Euríbor está a punto de tocar techo y llegamos hasta aquí, el problema es que llegado hasta aquí nos vamos a sostener".