A Iñaki López le llueven los 'me gusta' al recuperar estas palabras de José Manuel Soto tras su polémico tuit

El cantante José Manuel Soto ha provocado un revuelo total en Twitter al compartir un mensaje muy crítico contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus votantes y el presentador Iñaki López no ha dudado en recordar las palabras que el artista pronunció hace unos meses.

"Hace unos meses le preguntaban a José Manuel Soto en La Razón qué no soportaba de Twitter y respondía que :"A quien insulta, a quien es intolerante, al desagradable". Soto hoy:", ha señalado, junto a una captura del polémico tuit del artista.

El mensaje del copresentador de Más Vale Tarde está siendo muy compartido, con más de 7.800 me gusta en pocas horas, tras recuperar lo que el cantante comentó en la citada entrevista del 26 de junio de 2022, en la que también aseguró que "en Twitter siempre hay un bravucón que amenaza".

El cantante quiso sincerarse en la red social y terminó consiguiendo el efecto contrario: "Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Qué os jodan".

El tuit borrado de José Manuel Soto. TWITTER

José Manuel Soto ha terminado borrando el mensaje y ha publicado otro tuit en el que ha querido pedir disculpas y matizar sus palabras, después de que el Ayuntamiento de Villacarrillo suspendiera su actuación tras lo ocurrido.

"Llamar 'hijo de puta' a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos. Buenas noches…", ha intentado zanjar.