Acude a comprar un 'medicamento' tras la broma de un farmacéutico en TikTok: tremenda cara se le queda

Álvaro Fernández es uno de los farmacéuticos más conocidos de TikTok (@farmaceuticofernandez) y este martes ha publicado un divertido relato sobre la conversación que ha tenido con otra profesional de su gremio.

"Me escribe para decirme que una señora le pidió en la farmacia un 'zampasanomol' y, al responderle que no sabía lo que era, le dijo que yo lo había recomendado", ha empezado contando.

Antes de explicar lo ocurrido, ha contextualizado señalando que días atrás hizo un vídeo diciendo que "el 'zampasanomol' junto con el 'muevecucumol' son lo más útil para adelgazar", cosa que "es verdad".

Pero no, "no existen, no son medicinas de verdad, era una broma", ha tenido que aclarar en una nueva grabación, añadiendo, a continuación, que se trataba de "un juego de palabras".

"Comer sano, 'zampa-sano-mol', y mover el 'cucu', es decir, hacer ejercicio. Aunque es verdad que son muy efectivos para la pérdida de peso, no vayas a la farmacia a buscarlos", ha explicado.

Para terminar, y gesticulando con la cara para dar a entender que no daba crédito a la historia, ha dicho que no se quiere ni imaginar "la cara de la farmacéutica mientras veía el vídeo", porque ha tenido que ser tremenda.