Acude a una entrevista de trabajo para recepcionista y le hacen esta pregunta que le da "risa"

La usuaria de X @migraine__death ha relatado la conversación que ha tenido con la responsable de un hotel que le ha hecho una entrevista para trabajar de recepcionista en el complejo.

Según ha expresado la tuitera, cuando han empezado a hablar, la entrevistadora ha hecho mención al "doble grado de Trabajo social y Sociología" que ha cursado, ya que el puesto al que opta nada tiene que ver con los mencionados estudios.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Bueno... Mi primer pregunta es... ¿Qué haces aquí?", ha consultado la responsable del hotel para saber por qué quiere ser recepcionista teniendo en cuenta que su orientación laboral es otra totalmente distinta.

"No he podido más que contestarle lo primero, que tengo que trabajar. Ha sido muy maja la señora, pero la pregunta me hizo risa", ha confesado a continuación en una publicación que ha acumulado más de 20.000 'me gusta'.

En cuanto a por qué incluye su formación en el currículum, ha explicado que cree que esta "aporta a un trabajo de cara al público, aunque sea sobrecualificada". Sobre su respuesta, ha aclarado que la ha dado porque es un un puesto que no le "salva la vida" y solo ha sido sincera con lo que sentía.