Entra al baño de un hotel, le obligan a consumir algo para poder usarlo y lo que hace provoca lío

Todos en alguna ocasión nos hemos visto forzados a utilizar el baño de una gasolinera, de un bar o de un restaurante ante una necesidad de fuerza mayor. Ahí, lo que dicta el sentido común, es que hay que hacer al menos una mínima consumición para tener derecho a ir a ese wc.

Pero no todo el mundo parece tener la misma opinión al respecto. En las últimas horas, de hecho, se ha formado un encendido debate al respecto en la red social X a raíz de un mensaje que ha publicado la popular cuenta @soycamarero.

En él, comparte la mala opinión que una persona dejó sobre un hotel al que entró para utilizar el baño y donde le obligaron a hacer una consumición para poder hacer uso de él.

"Son unos maleducados. Entro al baño de urgencia y me hacen pagar una Coca-Cola de 2,60. Eso sí, los baños muy limpios", dijo el cliente.

El hotel, en su respuesta, defendió su política: "Lamentamos mucho su mala experiencia, pero nuestros aseos no son públicos. Es de lógica, cívica y coherente, que todos los clientes que usen las instalaciones deben realizar alguna consumición, ya que mantener limpios los baños es lo mínimo de servicio que ofrecemos. Así que lo de 'maleducados' sobra".

En las reacciones, algunos usuarios intentan llevar la discusión hacia otro lado: "El debate, para mí, no es si se debe consumir o no para usar el baño de un bar, sino, más bien, por qué no hay (casi) baños públicos. Es de locos que en una ciudad no haya ni un solo baño en la calle".

Otro apunta: "En este caso hablan del baño de un HOTEL, que aún es más exclusivo si cabe que un bar. Así que me parece perfecto que cobren por utilizar el baño a gente que no está registrada o consumiendo en el hotel".

Estas son otras reacciones que ha provocado el asunto: