Acude a un restaurante a desayunar y no puede evitar fijarse en el menú infantil: no es para menos

La usuaria de Twitter @MissJuliaOrwell ha publicado una fotografía de cómo es el menú infantil de un restaurante de México al que acudió para disfrutar de un "desayuno de señoras".

Además de los nombres de los platos, que no han pasado desapercibidos para ningún internauta, la imagen también ha dado mucho de qué hablar por lo económicos que son.

Es por eso que el tuit ha recopilado multitud de reacciones de gente interesada en el lugar, más de 61.000 'me gusta' y 3.200 retuits desde su publicación.

"Vine a un desayuno de señoras y éste es el menú infantil", ha escrito junto a la publicación.

Los nombres están basados en algunas de las frases que los menores utilizan cuando acuden a los restaurantes, especialmente si están enfadados: "Nada; Lo que sea; No sé; No quiero; No tengo hambre".

Justo debajo de los mismos, con una tipografía diferente y en negrita, está la descripción real de los platos.