Alboroto por esto de Bob Pop sobre los coles privados: Lucía Etxebarría da la réplica más comentada

El escritor Bob Pop está dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales por unas palabras que pronunció hace una semana en la Cadena Ser sobre la educación pública, privada y concertada y que han generado el debate ahora.

En su intervención, Bob Pop aseguraba que se debería hacer obligatoria la educación pública y erradicar la privada o la concertada para que no haya alternativas de pago.

"Me parecen absolutos criaderos de élites, burbujas de paredes opacas", sentenciaba antes de añadir: "Y la escuela privada o concertada es eso: un lugar al que llevamos a los retoños a que hagan contactos para el futuro para que no se relacionen con gente que los papás creen que no tienen que relacionarse".

"Eso es una simiente de odio que se erradicaría si fuésemos todos al mismo colegio, a la misma guardería, al mismo instituto y nos conociéramos todos desde chiquitos", argumentaba.

El debate ha llegado a X, el antiguo Twitter, después de que Agustín Moreno, profesor y exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, se hiciese eco de esas palabras: "Bob Pop pide erradicar la educación privada y concertada: 'Son una simiente de odio'. El colaborador de la SER dice que toda educación que no sea pública 'es una burbuja con paredes opacas' y un 'criadero de las élites'.

Entre los miles de reacciones que han generado esas declaraciones destaca por su repercusión la de la escritora Lucía Etxebarría, que ha escrito: "Pablo Iglesias fue al colegio concertado (al mío). Urtasun y Verstrynge, a privado. Y si vas mirando uno por uno a todos los miembros de Podemos y Sumar prácticamente todos vienen de la concertada o privada. Cuánta razón tiene Bob Pop".