Una profesora no sabe por qué sus alumnos chicos hacen ese gesto sin parar: ya se lo han explicado

La usuaria de TikTok @laurimathteacher, una profesora muy popular en esa red social, ha compartido una inquietud que tenía: por qué sus alumnos chicos se pasaban las horas haciéndose un gesto muy peculiar en la cara.

"¿Alguien me puede explicar por qué mis alumnos, los chicos, se han tirado toda la mañana haciendo un gesto muy extraño? Todo el rato, como que les pica", dice mientras muestra el gesto, que es como una especie de majase en la mandíbula.

"¿Qué les pica? No lo entiendo. Yo decía: ¿Qué os pasa? Y ellos: nada, nada. Pero todos, eso qué es. Que alguien me lo explique, que una tiene que estar al tanto. Si no, quedo fatal delante de ellos", ha pedido.

De inmediato, numerosos usuarios han señalado el motivo: se trata del llamado "mewing", unos ejercicios que llevan meses siendo virales porque prometen marcar la mandíbula y eliminar la papada.

Renato Gunckel, cirujano maxilofacial, explico a BioBioChile, que "entre los riesgos a los que una persona se expone al realizar 'mewing' están el desgaste de los dientes, alteraciones en la articulación temporomandibular y dolores en la musculatura facial".

"No lo recomiendo para nada, ya que podría generar más problemas desde el punto de vista funcional de la mandíbula. Creo que no afectaría de manera significativa el aspecto facial o provocar un cambio a nivel óseo", añadió.