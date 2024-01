Una española muestra en imágenes lo que comen los niños en el colegio en EEUU: "Yo alucino"

La usuaria de TikTok @aitanagcampo, que está haciendo prácticas en Estados Unidos, ha compartido su estupefacción al ver el tipo de comida que llevan los niños a los colegios de ese país.

"Lo mal que comen los niños en los colegios de Estados Unidos. Es que os voy a poner un ejemplo de lo que se traen para el lunch, que son como unas cajas que ya vienen preparadas con un montón de cosas que yo alucino cómo les pueden permitir los padres traérselo", se lamenta.

Y añade: "Pero es que lo que ponen en la cafetería es todavía peor. Yo no entiendo, de verdad, cómo les permiten comer eso en el colegio. Os voy a poner un ejemplo".

Acto seguido muestra una de esas cajas, en las que vienen todo tipo de chucherías y bollería industrial. Incluso muestra una gran bolsa de pipas que lleva alguno.

En los comentarios, una persona señala: "Su cultura es así, en España intentaron venderlo pero no lo compraba la gente y lo quitaron".

La autora del vídeo ha matizado luego que es cierto que en Estados Unidos "no se come bien en ningún sitio", pero ha subrayado: "El colegio me parece un lugar donde habría que enseñar eso y me parece flipante que no lo hagan".