Alertan del 'método de las monedas', el sistema con el que están robando a clientes en los súper

El usuario de TikTok @sergio_regal, empelado de un supermercado, ha alertado de un método de robo que ya ha visto en varias ocasiones en la tienda en la que trabaja y cuyas víctimas suelen ser clientas mayores que acuden en coche y utilizan el parking del local.

"Están robando en los supermercados y es de la siguiente forma: hay unas parejas que se quedan en los parking de los supermercados, especialmente en mi tienda lo han hecho ya varias veces, se quedan dando vueltas por el parking y sobre todo el perfil de persona a la que roba son personas mayores, mujeres que suelen ir con bolso", explica.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según dice, la estrategia que siguen los ladrones es la siguiente: esperan a que la víctima llegue al coche y deje el bolso en el vehículo. Entonces uno de ellos finge que se le han caído unas monedas. Así, la víctima se descuida y acude a ayudarle a recogerlas. Mientras, el otro coge el bolso por el otro lado del coche, y salen corriendo.

"Lo han hecho ya varias veces y lo digo para que lo tengáis en cuenta y estéis un poco pendientes a la hora de hacer la compra", avisa.

En los comentarios, una persona asegura que ha sido víctima de un sistema de robo muy similar a éste.

"Eso me pasó a mí. Dejé el bolso en el asiento delantero mientras metía la compra, una mujer me despistó preguntándome dónde estaba la salida, mientras el otro me robó el bolso", recuerda.