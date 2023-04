Un alimento dio nombre al 'correo basura'

Aunque pueda parecer complicado de relacionar, un alimento es el responsable de que actualmente se le denomine spam a los correos publicitarios o no deseados que podemos encontrar en nuestras cuentas.

Todo se remonta a un momento clave de la historia: la II Guerra Mundial, y en concreto, cuando comenzaban a escasear alimentos y las tropas estadounidenses padecían cada vez más los esfuerzos del conflicto bélico.

Justo en ese período, apareció un alimento que cambiaría su estado de ánimo: Spam. Se trata de una especie de embutido enlatado, que puede aguantar durante largos períodos de tiempo sin estropearse, algo muy útil en la guerra.

Además, al ser un producto muy fácil de enviar, los botes llegaban en enormes cantidades y con muchísima frecuencia, hasta el punto de que los propios soldados comenzaron a despreciarlo.

Pese a ello, los envíos siguieron llegando sin cesar y a partir de ese momento se le empezó a denominar "Spam" a cualquier envío no deseado que llegaba. Esta denomincación se ha mantenido hasta nuestros días, cuando llamamos con esa palabra a cualquier correo electrónico que no queremos o que no es bienvenido.

Ya en 2018, el equipo de béisbol Houston Astros, juntaron el Spam con queso y lo introdujeron entre panes, dándole la forma de bocadillo y lo denominaron como Spamwich.

El usuario de Tiktok @yosoyphillip publicó un vídeo en la red social china y que ya cuenta con más de 1,6 millones de 'me gustas' y más de 2.300 comentarios.