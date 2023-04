Un doctor en Microbiología pone los puntos sobre las íes al ver la comentada escena de una estudiante

El usuario de Twitter @parca_de_plata, doctor en Microbiología Molecular, ha compartido un hilo en la red social con el que ha puesto los puntos sobre las íes al ver las declaraciones que se han vuelto a hacer viral de una estudiante del programa El Instituto, que emitió Movistar en el año 2016.

En la escena que está siendo muy compartida en TikTok, la joven defendió que "los estudios deberían ser por afinidad, competencias y por lo que prima en este mundo". "Yo no me voy a dedicar a ser filóloga hispánica, aunque me encanta, porque sé que es estupidez. Porque voy a estar de cocinera en un bar de carretera. Y no lo voy a estar, habiendo estudiado cuatro años de carrera", aseguró.

"Yo no me siento realizada si estoy en un bar de carretera contándole mis penas a todos los clientes", criticó.

Unas palabras a las que el doctor en Microbiología Molecular ha reaccionado este domingo con un hilo que se ha hecho viral rápidamente. "No, no tienen razón. Si sólo aprendes cosas relacionadas con el campo en el que quieres trabajar acabas siendo un parguela que no vale más que el robot de turno en la cadena de producción", ha recriminado.

Tras ello, el protagonista ha destacado que, tras ver la escena, "luego pasa lo que pasa, claro". "No saben biología y se tragan que las vacunas tienen grafeno y el ARN te va a convertir en un hombre-lagarto. No saben química y se tragan que las estelas de condensación son chemtrails de fumigación", ha expuesto.

El doctor en Microbiología también ha puesto de ejemplo que si no saben de historia, luego "les venden en discurso patriótico (o literalmente el contrario) de turno y se lo tragan entero sin masticar, y si no saben de lengua, "son incapaces de organizar, expresar y entender sus ideas".

Algo similar a lo que ha explicado sobre si los estudiantes luego no saben matemáticas o geología. "Les cuelan aberraciones estadísticas y matemáticas días si día también y pensarán que oye, lo de la tierra plana no es tan loco, ¿no?", ha añadido.

"La cultura es un arma. En muchos casos, la única que tenemos. Y te la están intentando quitar por algo, pánfilo", ha sentenciado, con una opinión que ya alcanza los 2.200 me gusta en Twitter.