Un alumno pone este tuit y su tutora del TFM entra en escena: su respuesta rompe Twitter al momento

Raúl Fernández, un joven estudiante de la Universidad de Salamanca, ha protagonizado uno de los momentos más destacados de los últimos meses en Twitter al mostrar la anotación que se hizo en su Trabajo Fin de Máster y que se le olvidó borrar. Para completar el combo, ha recibido la respuesta de su tutora.

"En la última corrección del TFM mi tutora me puso 'Cuidado con los comentarios a Raúl del futuro'. Y no sabía a que se refería hasta que he visto esto que pensé que había quitado", ha escrito, bromeando con que se trata genial y se quiere mucho.

Además, Fernández ha compartido también la imagen del trabajo en la que se puede ver la anotación que se hizo y que se le olvidó borrar: "Raúl del futuro por tu puta madre referénciame las cosas que luego pa su puta madre".

Este tuit se ha hecho viral, acumulando en pocas horas más de 13.800 me gusta, 1.000 compartidos y un total de 1,7 millones de reproducciones.

Su viralidad ha sido tan grande que hasta su tutora, la científica Conchi Lillo, ha entrado en escena tras verlo en Twitter.

"La tutora soy yo...de verdad 😅 Raúl, para cuando dejes de viralizarte...si estás leyendo esto, ponte a escribir los resultados", le ha contestado en otro mensaje en otro mensaje que, como no podía ser de otra forma, también está arrasando.

"Señora, sí señora", le ha replicado el estudiante a su tutora finalizando una conversación que va directa a la historia de la red social.